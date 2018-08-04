|Цитата:
211:
Какие то опять глупости говоришь..
Ты чего это на личности переходишь и по себе опять судишь?
Цитата:
211:
Ты откушиваешь практически бесплатно труд хлебопеков..
Кто тебе такое сказал, опять сам придумал. Ты тоже таксуешь практически бесплатно, что благотворительностью занимаешься?
Цитата:
211:
Это и есть жить за счет кого то и еще ныть
Опять ничего не попутал?))
Я за счет кого живу-хлеборобов и хлебопеков?
Может они мне еще доплачивают?
Ты когда не в теме, то не неси пургу, однако.
Может лучше зерновики, хозяева пекарен и мельниц вместо жипов и прочих прелестей своей жизни просто поднимут зарплату своим работягам? Ты же за них тут печешься старательно, считая если поднимут цены на хлеб, то и з\п их следом скаканет в 3 раза.