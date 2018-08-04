Цитата: 211:

Какие то опять глупости говоришь..



Ты чего это на личности переходишь и по себе опять судишь?



Цитата: 211:



Ты откушиваешь практически бесплатно труд хлебопеков..



Кто тебе такое сказал, опять сам придумал. Ты тоже таксуешь практически бесплатно, что благотворительностью занимаешься?

Цитата: 211:

Это и есть жить за счет кого то и еще ныть



Опять ничего не попутал?))

Я за счет кого живу-хлеборобов и хлебопеков?

Может они мне еще доплачивают?

Ты когда не в теме, то не неси пургу, однако.

Может лучше зерновики, хозяева пекарен и мельниц вместо жипов и прочих прелестей своей жизни просто поднимут зарплату своим работягам? Ты же за них тут печешься старательно, считая если поднимут цены на хлеб, то и з\п их следом скаканет в 3 раза.

