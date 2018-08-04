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§ NG.kz
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала посевной кампании в Союз фермеров Казахстана уже поступило множество писем по поводу роста цен на топливо. Однако внятного ответа хлеборобы от Министерства сельского хозяйства и от Минэнерго так и не получили.
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* 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
твоей логике, с поднятием цен поднимут и зарплаты.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774457&topic_id=35165&forumid=1#774457

Хех..
Какие то опять глупости говоришь..
Там не поднятие цен, я говорю о том, чтобы людишки как вы оставили хлеборобов в покое, чтобы они сами имели право назначать ценопроизводство, как тот же парикмахер или производитель кильки..
А пока что из за вас таких, кто только сам себе цены назначает, но не хочет чтобы другие, хлеб и будет плесневеть на второй день и работать там будут беднейшие слои населения..
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* 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
разговор был за бесплатно?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35165&viewmode=flat&sortorder=0&start=15

Ты откушиваешь практически бесплатно труд хлебопеков..
Это и есть жить за счет кого то и еще ныть, что булка в 75 тенге на два дня для тебя дорого..
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§ Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Какие то опять глупости говоришь..

Ты чего это на личности переходишь и по себе опять судишь?
:lol:
Цитата:
211:

Ты откушиваешь практически бесплатно труд хлебопеков..

Кто тебе такое сказал, опять сам придумал. Ты тоже таксуешь практически бесплатно, что благотворительностью занимаешься?
Цитата:
211:
Это и есть жить за счет кого то и еще ныть

Опять ничего не попутал?))
Я за счет кого живу-хлеборобов и хлебопеков?
Может они мне еще доплачивают?
Ты когда не в теме, то не неси пургу, однако.
Может лучше зерновики, хозяева пекарен и мельниц вместо жипов и прочих прелестей своей жизни просто поднимут зарплату своим работягам? Ты же за них тут печешься старательно, считая если поднимут цены на хлеб, то и з\п их следом скаканет в 3 раза.
:lol:
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§ Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
что булка в 75 тенге на два дня для тебя дорого.

Я где то это говорил или ты как всегда за меня додумал.
А может о 300 была речь?
Ау, флюгер.
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* 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3558
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
счет кого живу-хлеборобов и хлебопеков?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774479&topic_id=35165&forumid=1#774479

Именно..
Так ты живеш за счет халявы, боясь чтоб они подняли цену на свою продукцию..
Именно так..
И да, перекупы что на жыпах никакого отношения к хлебу не имеют..
Врать не надо..
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