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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14246
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Если прорвешься без визы, 30 тысяч баксов штраф аэропорту.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774385&topic_id=25576&forumid=2#774385

Доктор,это ещё - ничё. ГАИшник с тебя - 40 тысяч взял... :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

У тебя что ли пофлудить, пока модераторов нет.
Ты хоть меня в красные не запишешь за это.
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ты Дракош за Сарой то пойдешь, возрождать Германию?
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не, ну только я у него написал, он сразу сбежал.
Не в первой, заметил.
На администрацию работаешь?
Из актива поди?
Ладно, я потом приду.. :lol:
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5765
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, Алекс говорил что герр Виктор любит Доширак.
Так вот у меня приятная новость для него.
Появилось новая линейка этих блюд с вкусом лобстера.
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* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14246
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Кстати, Алекс говорил что герр Виктор любит Доширак.


Это вы с Алексом в его гараже,с синими воротами,обсуждали?

О,время ужина - пришло. Счас - заварю пакета 3
Роллтона.Сёдня купил в Русском магазе... :lol: :-P
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