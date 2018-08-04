drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13071





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14246

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:11 Цитата: Обликоморале:

Кстати, Алекс говорил что герр Виктор любит Доширак.





Это вы с Алексом в его гараже,с синими воротами,обсуждали?



О,время ужина - пришло. Счас - заварю пакета 3

Роллтона.Сёдня купил в Русском магазе... Кстати, Алекс говорил что герр Виктор любит Доширак.Это вы с Алексом в его гараже,с синими воротами,обсуждали?О,время ужина - пришло. Счас - заварю пакета 3Роллтона.Сёдня купил в Русском магазе...