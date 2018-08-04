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§ NG.kz
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров считает, что заочное образование, которое отменяют в Казахстане, можно заменить дистанционным. При этом собеседник не исключает, что при дистанционном обучении возможны махинации.
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
почему так дорого? Там всего-то делов - одну фигнюшку поменять!"

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35167&post_id=774481&order=0&viewmode=flat&pid=774472&forumid=1#774481

Да носил я настоящего китайца первенца лет 10 назад..
Вентилятор вставили недорого от компа..
С чего ты взял что дорого?
Понимаю когда у меня на 55м туда пульт вьехал и экран матрицу ушатало, так и валяется он в гараже уже лет 5..
Стоимость практически нового тв..
Но остальное пока не ломалось, даже со скидкой в магазине взял уже деланный, но на гарантии, лет 5 пашет..
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* maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
У нас по моему такое выманивание денег делает одна известная сетевая или как там ее кампания..

А страховка на авто разве не то же самое? ты можешь и не попасть в аварию, а страховку платишь
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

А почему? Современные технологии

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35167&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Современные мозги..
Которые создают современные технологии..
Мы так по большей части живем прошлым..
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня зять обучился заочно в одном известном тут заведении..
Просто чтоб оклад на работе повысили..
Год туда сюда ездил с Качар, учился, сессии ,экзамены и все такое..
Жена как то вспылила, моя двоюродная, ревность наверно зашкалила, пошла просто купила диплом на фик и все дела..
Вообще недорого, я аж сам захотел учиться..
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§ Алиса
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4285
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.08.18 - 22:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
По его словам, необходимости в заочной и вечерней формах обучения уже нет.

очередной "шедевр" :-x
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* maxsaf
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 22:43
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