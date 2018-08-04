211 Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3554

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:36 Цитата: Сыкымы:

почему так дорого? Там всего-то делов - одну фигнюшку поменять!"



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35167&post_id=774481&order=0&viewmode=flat&pid=774472&forumid=1#774481 почему так дорого? Там всего-то делов - одну фигнюшку поменять!"Источник:

Да носил я настоящего китайца первенца лет 10 назад..

Вентилятор вставили недорого от компа..

С чего ты взял что дорого?

Понимаю когда у меня на 55м туда пульт вьехал и экран матрицу ушатало, так и валяется он в гараже уже лет 5..

Стоимость практически нового тв..

Но остальное пока не ломалось, даже со скидкой в магазине взял уже деланный, но на гарантии, лет 5 пашет..