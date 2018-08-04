211 Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3554

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:31 Цитата: maxsaf:

Есть например расширенная гарантия на телек, то есть ты берешь новый с гарантией три года, к ней докупаешь платную гарантию, скажем еще на три года, которая стоит как один ремонт, и хватает. После этого срока уже



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774472&topic_id=35167&forumid=1#774472 Есть например расширенная гарантия на телек, то есть ты берешь новый с гарантией три года, к ней докупаешь платную гарантию, скажем еще на три года, которая стоит как один ремонт, и хватает. После этого срока ужеИсточник:

У нас по моему такое выманивание денег делает одна известная сетевая или как там ее кампания..

Столкнулся раз с этим, не, за гарантию больше платить не буду..

Хорошо когда через 2 года эти деньги можно было тратить, сейчас прикрыли лавочку и покупая что то там , тут же тебе убитым голосом менегер шепчет - Возьми Гарантию за 20 тысяч, он у тебя обязательно сломается...