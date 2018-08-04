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§ NG.kz
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров считает, что заочное образование, которое отменяют в Казахстане, можно заменить дистанционным. При этом собеседник не исключает, что при дистанционном обучении возможны махинации.
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§ Victor Yang
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я почему-то думал что заочка давно уже заменена дистанционным.
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§ 211
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы поучился по заочке, телевизеры делать..
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* Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
по заочке, телевизеры делать..

И сдох бы с голодухи...
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

И сдох бы с голодухи.

С чего бы это?
У меня есть работа, небольшой бизнес, так что какое то хобби мне не помешает..
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* Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
С чего бы это?

Я имел ввиду. что не заработал бы на ремонте телевизоров ни копейки. Ну раз это - хобби, то через месяц (максимум) ты бы его забросил навсегда.
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
у раз это - хобби, то через месяц (ма

Хобби не только ради хобби, а для еще и пользы..
Тем более я вот уже на протяжении 18ти лет постоянно вынужден клиентикам менять разные телевизеры, начинал с ламповых, потом пошли диагональ 54 или 51, потом 72е, весящие от 45ти кг и выше, потом китайский жк или плазма, тяжелый такой 32, купил за 600 долларов, летчик сосед впарил, потом когда он плавиться начал, мастер туда от компа втыкнул вентилятор..
Ну а потом пошли диагонали 32 по легче, потом со смарт тв, сейчас набираю диагонали 43 со смартами..
И это уже на протяжении довольно длительного времени..
Через 5 лет опять что то выпустят и нужно брать будет уже их..
А так сидишь, штампуешь телевизеры, вме равно дешевле..
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* Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А так сидишь, штампуешь телевизеры

До тебя ещё не дошло, штоле? Ни один, понимаешь? Ни один телевизор ты НЕ отремонтируешь, отучившись ЗАОЧНО на телемастера!!!
Цитата:
211:
так сидишь, штампуешь телевизеры

Вот так ты и такие как ты и думаете. А потом задаёте глупые вопросы: "А почему так дорого?"
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
почему так дорого?"

Кто тебе задал этот вопрос?
Да, твшки очень дорогие, нормальный в трешку евро выходит..
И по моему никто тебе не задавал таких вопросов по стоимости ТВ..
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* maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:Я бы поучился по заочке, телевизеры делать..

Боюсь ошибиться, но если имеется ввиду ремонт, то в цивилизованных странах этим так не занимаются. Есть например расширенная гарантия на телек, то есть ты берешь новый с гарантией три года, к ней докупаешь платную гарантию, скажем еще на три года, которая стоит как один ремонт, и хватает. После этого срока уже можно покупать новый, с новыми функциями, а не передавать хлам детям и внукам.
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* maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть конечно официальные сервисные центры, которые ремонтируют в течение гарантийного срока, но там сидит чел, обученный только чинить модели одного бренда, причем меняет тупо целыми блоками, и ему не надо очень много знать. А где-то в головном сидит чел, который к примеру только эти блоки чинит, причем не все подряд, а только блоки притания например. У него их там одинаковых блоков гора, они их знает как свои пять пальцев, чинит закрытыми глазами, а другие блоки другие спецы чинят. Каждый вносит свой небольшой вклад, и не надо быть для этого академиком.
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* Сыкымы
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Кто тебе задал этот вопрос?

Ключевое слово - "потом". Принесёшь на ремонт к нормально выученному телемастеру - спросишь. Причём, обязательно. Ещё до самого факта ремонта. 1-й вопрос: "А сколько стоит отремонтировать? У нас всё работает, только экран чёрный!". После ответа сразу второй вопрос: "А почему так дорого? Там всего-то делов - одну фигнюшку поменять!". Сразу хочется ответить тебе твоими же словами: "Не нравится - сделай сам!". Но не отвечаю.
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3554
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 21:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Есть например расширенная гарантия на телек, то есть ты берешь новый с гарантией три года, к ней докупаешь платную гарантию, скажем еще на три года, которая стоит как один ремонт, и хватает. После этого срока уже

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774472&topic_id=35167&forumid=1#774472

У нас по моему такое выманивание денег делает одна известная сетевая или как там ее кампания..
Столкнулся раз с этим, не, за гарантию больше платить не буду..
Хорошо когда через 2 года эти деньги можно было тратить, сейчас прикрыли лавочку и покупая что то там , тут же тебе убитым голосом менегер шепчет - Возьми Гарантию за 20 тысяч, он у тебя обязательно сломается...
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* maxsaf
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 30
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 21:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
У нас всё работает, только экран чёрный!

А про магнитофоны говорят - все работает, только звука нет
:lol:
Профайл

* Сыкымы
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 266
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Да, твшки очень дорогие

А почему? Современные технологии?
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