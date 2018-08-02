211 Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники #91





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3554

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:26 Цитата: maxsaf:

Насколько я знаю - никогда и не было, по крайней мере в таких областях производства



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774461&topic_id=35147&forumid=1#774461 Насколько я знаю - никогда и не было, по крайней мере в таких областях производстваИсточник:

Значит нам до полного цикла производства, как до той Москвы одним интересным действием?