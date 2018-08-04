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§ NG.kz
Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000 000 тенге
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В многопользовательской игре EVE online с 1 по 2 августа произошло сражение в котором участвовали тысячи игроков. Потери сторон оценивают более чем в 7 трлн игровой валюты. Основную часть этой суммы составляют разрушенные супер капитальные корабли класса Титан.
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§ 211
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В масштабах планеты совсем мизерная сумма..
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* drakon
Re: Бой в компьютерной игре стоил его участникам более 30 000...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14245
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В масштабах планеты совсем мизерная сумма..

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31902

Да точно. Взятка,рекордд Костаная - 73 000 000... :lol:
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