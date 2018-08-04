211 Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3544

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:52 Цитата: Сыкымы:

у раз это - хобби, то через месяц (ма

Хобби не только ради хобби, а для еще и пользы..

Тем более я вот уже на протяжении 18ти лет постоянно вынужден клиентикам менять разные телевизеры, начинал с ламповых, потом пошли диагональ 54 или 51, потом 72е, весящие от 45ти кг и выше, потом китайский жк или плазма, тяжелый такой 32, купил за 600 долларов, летчик сосед впарил, потом когда он плавиться начал, мастер туда от компа втыкнул вентилятор..

Ну а потом пошли диагонали 32 по легче, потом со смарт тв, сейчас набираю диагонали 43 со смартами..

И это уже на протяжении довольно длительного времени..

Через 5 лет опять что то выпустят и нужно брать будет уже их..

А так сидишь, штампуешь телевизеры, вме равно дешевле..