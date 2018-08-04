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§ NG.kz
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров считает, что заочное образование, которое отменяют в Казахстане, можно заменить дистанционным. При этом собеседник не исключает, что при дистанционном обучении возможны махинации.
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§ Victor Yang
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я почему-то думал что заочка давно уже заменена дистанционным.
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§ 211
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы поучился по заочке, телевизеры делать..
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* Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
по заочке, телевизеры делать..

И сдох бы с голодухи...
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

И сдох бы с голодухи.

С чего бы это?
У меня есть работа, небольшой бизнес, так что какое то хобби мне не помешает..
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* Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
С чего бы это?

Я имел ввиду. что не заработал бы на ремонте телевизоров ни копейки. Ну раз это - хобби, то через месяц (максимум) ты бы его забросил навсегда.
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§ 211
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
у раз это - хобби, то через месяц (ма

Хобби не только ради хобби, а для еще и пользы..
Тем более я вот уже на протяжении 18ти лет постоянно вынужден клиентикам менять разные телевизеры, начинал с ламповых, потом пошли диагональ 54 или 51, потом 72е, весящие от 45ти кг и выше, потом китайский жк или плазма, тяжелый такой 32, купил за 600 долларов, летчик сосед впарил, потом когда он плавиться начал, мастер туда от компа втыкнул вентилятор..
Ну а потом пошли диагонали 32 по легче, потом со смарт тв, сейчас набираю диагонали 43 со смартами..
И это уже на протяжении довольно длительного времени..
Через 5 лет опять что то выпустят и нужно брать будет уже их..
А так сидишь, штампуешь телевизеры, вме равно дешевле..
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* Сыкымы
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А так сидишь, штампуешь телевизеры

До тебя ещё не дошло, штоле? Ни один, понимаешь? Ни один телевизор ты НЕ отремонтируешь, отучившись ЗАОЧНО на телемастера!!!
Цитата:
211:
так сидишь, штампуешь телевизеры

Вот так ты и такие как ты и думаете. А потом задаёте глупые вопросы: "А почему так дорого?"
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