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§ NG.kz
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33332
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала посевной кампании в Союз фермеров Казахстана уже поступило множество писем по поводу роста цен на топливо. Однако внятного ответа хлеборобы от Министерства сельского хозяйства и от Минэнерго так и не получили.
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§ Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5756
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Гм. :lol:
Судя по твоему "умному" ответу, подорожание цен на все( ну а в частности на хлеб до 300 тенге), приведет к обязательному росту зарплаты и все будут щастливы.
Сам додумался или подсказал хто?
Я снова плакаю, от советов этого "бизнесмена".
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§ Vital
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Марик нашей пшеницы на хлеб идет от силы 5% остальное за баксы , забугор. И сколько там дадут столько наши и заработают. А учитывая расходы растут а доход нет. ....
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
сколько там дадут столько наши и заработают. А учитывая расходы растут а доход нет. ....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35165&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1533379944

Потому что государство, взяв на себя социально ответственные понты, вместо того чтобы снизить для населения колхозов цены на дизтопливо, понижает и регулирует цены на их хлеб, не давая просто шансов на выживание в деревнях народишку..
А и загоняя его в городишки и заселяя в кабалу на 25 лет в ипотеки и прочее прочее..
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
подорожание цен на все( ну а в частности на хлеб до 300 тенге), приведет к обязательному росту зарплаты и все будут щастливы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35165&post_id=774429&order=0&viewmode=flat&pid=774427&forumid=1#774429

Ты свои услуги подаешь бесплатно?
Или сделав что то, потратившись, ты просчитываешь прибыль?
Или продашь свою услугу втрое дешевле, ,"патамушта все бедные"?
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* Сыкымы
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Иди и посади г

А зачем? Пусть каждый занимается своим делом. Пусть хлеборобы поднимают свою цену, я подниму цены на свои услуги, тоже "от фонаря" раз в 5, и другие также. И тогда глупые вопросы будешь задавать ты, типа: "А почему так дорого?". Ну, ответ ты уже знаешь.
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
зачем?

Тогда и не задавай тех вопросов, потому что тебе это незачем..
Вполне логично?
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* Сыкымы
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вполне логично?

Я тебе только что обрисовал, почему нельзя необоснованно повышать цены в разы. Поэтому повторяю: у тебя есть экономические обоснования (расчёты) для повышения цены хлеба до 300тнг?
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тебе только что обрисовал, почему нельзя необоснованно повышать цены

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774436&topic_id=35165&forumid=1&1533383554

Разве что нарисовать или обрисовать..
Это вы тут мастера..
Указывать хлеборобам, почему нельзя булку хлеба продавать за его реальную цену..
Боитесь что станут богатыми и не захотят в городе жить и платить за все?
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Пусть хлеборобы поднимают свою цену, я подниму цены на свои услуги, тоже "от фонаря" раз в 5, и другие также

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774437&topic_id=35165&forumid=1&1533385306

Если ты ещене понимаешь нашего социально ответственного без рыночного регулируемого ценообразования, тогда и не о чем с тобой говорить..
Ты что, производишь социально значимый продукт, сравнивая его с хлебом?
И так на все и вся каждый накидывает цену, кроме хлеба разумеется..
Был в пекарне когда то и видел какой там контингент набирают, чтобы меньше платить, потому что цена на хлеб регулируемая?
Контингент ровно тот, что и те которые дороги вручную подметают..
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 18:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тетка работала в этой жаровне, кстати в одной известной пекарне..
Так вот пот их падает прямо на продукцию..
И это еще цветочки.
Он то выпаривается..
Люди там бедные и слабые, часто болеют..
Потому что нормальный туда работать никак не пойдет..
Потому что вот такие им Указывают, какие они должны держать цены..
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* Сыкымы
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 262
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Потому что вот такие им Указывают,

Уверен, что я кому-то указываю - какие цены держать? Ничего не попутал? Пост #10 перечитай внимательно. Может, каждый будет заниматься своим делом и не будет указывать кому что делать?
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3544
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Может, каждый будет заниматься своим делом и не будет указывать кому что делать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774443&topic_id=35165&forumid=1&1533386730

Но хлеборобам то указывают и причем все население, которое трясется из за кускахлеба, если он подорожает немного..
Да на водку и курево тратят миллиарды людишки..
Водочные, табачные магнаты, соки, вода пургомет в пятилитровках , консервные магнаты и тд..
А вот хлеборобских магнатов нет..
Пытался один стать им, знаем что вышло..
Да потомушта Указывают именно через таких как ты, типа мы твой труд Уважаем, но оттого он должен быть практически бесплатным..
Теперь эти хлеборобы бросают деревни и массово переселяются в Жана каты и Аэропорты, пополняя клиентские ряды наших Банков, которые за счет теперь них перекрывают долги других своих неплательщиков..
А когда у этих хлеборобов денежная подушка кончится, неоткуда будет брать клиентиков то лет через пяток..
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§ Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5756
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 20:21
Комментарий проходит проверку.
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§ Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5756
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 20:26
Комментарий проходит проверку.
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