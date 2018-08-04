Цитата: Сыкымы:

Может, каждый будет заниматься своим делом и не будет указывать кому что делать?



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774443&topic_id=35165&forumid=1&1533386730 Может, каждый будет заниматься своим делом и не будет указывать кому что делать?Источник:

Но хлеборобам то указывают и причем все население, которое трясется из за кускахлеба, если он подорожает немного..

Да на водку и курево тратят миллиарды людишки..

Водочные, табачные магнаты, соки, вода пургомет в пятилитровках , консервные магнаты и тд..

А вот хлеборобских магнатов нет..

Пытался один стать им, знаем что вышло..

Да потомушта Указывают именно через таких как ты, типа мы твой труд Уважаем, но оттого он должен быть практически бесплатным..

Теперь эти хлеборобы бросают деревни и массово переселяются в Жана каты и Аэропорты, пополняя клиентские ряды наших Банков, которые за счет теперь них перекрывают долги других своих неплательщиков..

А когда у этих хлеборобов денежная подушка кончится, неоткуда будет брать клиентиков то лет через пяток..