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§ NG.kz
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала посевной кампании в Союз фермеров Казахстана уже поступило множество писем по поводу роста цен на топливо. Однако внятного ответа хлеборобы от Министерства сельского хозяйства и от Минэнерго так и не получили.
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§ Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Гм. :lol:
Судя по твоему "умному" ответу, подорожание цен на все( ну а в частности на хлеб до 300 тенге), приведет к обязательному росту зарплаты и все будут щастливы.
Сам додумался или подсказал хто?
Я снова плакаю, от советов этого "бизнесмена".
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§ Vital
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5966
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.18 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Марик нашей пшеницы на хлеб идет от силы 5% остальное за баксы , забугор. И сколько там дадут столько наши и заработают. А учитывая расходы растут а доход нет. ....
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 16:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
сколько там дадут столько наши и заработают. А учитывая расходы растут а доход нет. ....

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35165&viewmode=flat&sortorder=0&start=15&1533379944

Потому что государство, взяв на себя социально ответственные понты, вместо того чтобы снизить для населения колхозов цены на дизтопливо, понижает и регулирует цены на их хлеб, не давая просто шансов на выживание в деревнях народишку..
А и загоняя его в городишки и заселяя в кабалу на 25 лет в ипотеки и прочее прочее..
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
подорожание цен на все( ну а в частности на хлеб до 300 тенге), приведет к обязательному росту зарплаты и все будут щастливы

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35165&post_id=774429&order=0&viewmode=flat&pid=774427&forumid=1#774429

Ты свои услуги подаешь бесплатно?
Или сделав что то, потратившись, ты просчитываешь прибыль?
Или продашь свою услугу втрое дешевле, ,"патамушта все бедные"?
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§ Сыкымы
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Иди и посади г

А зачем? Пусть каждый занимается своим делом. Пусть хлеборобы поднимают свою цену, я подниму цены на свои услуги, тоже "от фонаря" раз в 5, и другие также. И тогда глупые вопросы будешь задавать ты, типа: "А почему так дорого?". Ну, ответ ты уже знаешь.
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
зачем?

Тогда и не задавай тех вопросов, потому что тебе это незачем..
Вполне логично?
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§ Сыкымы
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 258
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 04.08.18 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Вполне логично?

Я тебе только что обрисовал, почему нельзя необоснованно повышать цены в разы. Поэтому повторяю: у тебя есть экономические обоснования (расчёты) для повышения цены хлеба до 300тнг?
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
тебе только что обрисовал, почему нельзя необоснованно повышать цены

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774436&topic_id=35165&forumid=1&1533383554

Разве что нарисовать или обрисовать..
Это вы тут мастера..
Указывать хлеборобам, почему нельзя булку хлеба продавать за его реальную цену..
Боитесь что станут богатыми и не захотят в городе жить и платить за все?
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§ 211
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 18:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Пусть хлеборобы поднимают свою цену, я подниму цены на свои услуги, тоже "от фонаря" раз в 5, и другие также

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774437&topic_id=35165&forumid=1&1533385306

Если ты ещене понимаешь нашего социально ответственного без рыночного регулируемого ценообразования, тогда и не о чем с тобой говорить..
Ты что, производишь социально значимый продукт, сравнивая его с хлебом?
И так на все и вся каждый накидывает цену, кроме хлеба разумеется..
Был в пекарне когда то и видел какой там контингент набирают, чтобы меньше платить, потому что цена на хлеб регулируемая?
Контингент ровно тот, что и те которые дороги вручную подметают..
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