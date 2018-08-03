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≡ Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33331
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор по делу об убийстве пенсионерки огласили сегодня, 3 августа, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Согласно материалам дела, Алексей НИТКИН задушил пожилую женщину в ее доме по ул. Каирбекова.
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§ Обликоморале
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5754
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 16:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что то ты говоришь и говоришь обо мне не по теме, и еще что то там сочиняешь..
Напиши это отдельной темой, дабы не заморять тут все твоим сочинятельством, там и поговорим..
Ибо оно не имеет ничего конкретного к данной тематике убийства человека..

Технично думаешь соскочить?
А вот навряд ли.
Человек тебе правду говорит, а ты начинаешь передергивать.
Ну как обычно, флюгеришь.
И так в каждой теме. :lol:
Ведь именно ты над бомжом издевался и тебе даже в голову не пришло узнать, что и как с ним.
Хотя тебе на это указывали.
Но ты же выше этого.
Зато на словах, защитник этих обездоленных людей оказывается.
Каг таг?
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
отдельную ветку открыть, чтобы и там твоё гуано читать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35163&viewmode=flat&sortorder=0&start=0

Интересные вы..
Тогда выходит ты задаешь мне какие то личные вопросы, чтобы почитать тут?
Если ты не хочешь читать, то зачем по всему форуму бегаешь с глупыми байками личного характера?
То же самое касается и остальных.
Хотите навести флуд не по теме, идите в соответсвующие ветки.
Тут обсуждается совершенно другая тема..
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3539
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 17:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ведь именно ты над бомжом издевался и тебе даже в голову не пришло узнать, что и как с ним.
Хотя тебе на это указывали.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774431&topic_id=35163&forumid=1&1533381113

Понимаешь, сочинять это одно..
Прям защитник Бомжей на словах..
На деле?
И да, покажи где я издевался и кто мне Указывал на что то..
Понимаешь, врать некрасиво все таки..
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