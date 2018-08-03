Цитата: 211:

Что то ты говоришь и говоришь обо мне не по теме, и еще что то там сочиняешь..

Напиши это отдельной темой, дабы не заморять тут все твоим сочинятельством, там и поговорим..

Ибо оно не имеет ничего конкретного к данной тематике убийства человека..



Технично думаешь соскочить?

А вот навряд ли.

Человек тебе правду говорит, а ты начинаешь передергивать.

Ну как обычно, флюгеришь.

И так в каждой теме.

Ведь именно ты над бомжом издевался и тебе даже в голову не пришло узнать, что и как с ним.

Хотя тебе на это указывали.

Но ты же выше этого.

Зато на словах, защитник этих обездоленных людей оказывается.

Каг таг?