211 Дизтопливо резко подорожало в Казахстане #23





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3539

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:25 Цитата: Сыкымы:

Пусть хлеборобы поднимают свою цену, я подниму цены на свои услуги, тоже "от фонаря" раз в 5, и другие также



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774437&topic_id=35165&forumid=1&1533385306 Пусть хлеборобы поднимают свою цену, я подниму цены на свои услуги, тоже "от фонаря" раз в 5, и другие такжеИсточник:

Если ты ещене понимаешь нашего социально ответственного без рыночного регулируемого ценообразования, тогда и не о чем с тобой говорить..

Ты что, производишь социально значимый продукт, сравнивая его с хлебом?

И так на все и вся каждый накидывает цену, кроме хлеба разумеется..

Был в пекарне когда то и видел какой там контингент набирают, чтобы меньше платить, потому что цена на хлеб регулируемая?

Контингент ровно тот, что и те которые дороги вручную подметают..