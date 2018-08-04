211 Дизтопливо резко подорожало в Казахстане #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3529

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:41 Цитата: Обликоморале:

ы определился. Или цены подымать или зарплаты.

Хм..

Ты вообще хоть сам то понял что сказал?

Шикарный вопрос..

А потому очень глупый, какого я не слышал уже давно..

Запомни одно из первых правил ведения Бизнеса, заложенная цена на твои услуги и есть твоя зарплата и подымаешь ты ее сам, просчитывая то, сколько ты туда сделал вложений, плюс соответствующая маржа разумеется..

Судя по твоим словам нужно бесплатно все делать и парикмахерам, и водятелам автобусов и производителям всякой жратвы, потому что все другие нищие?

Вот не слышал такого давно..