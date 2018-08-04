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§ NG.kz
Абсолютный чемпион мира по боксу Усик когда-то выступал за Костанайскую область. Как это получилось
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было это в 2010 году. Будущая звезда профи-бокса Усик тогда поучаствовал в двух крупных турнирах в Казахстане. В статусе чемпиона Европы и бронзового ЧМ украинец выиграл Кубок Президента в Астане.
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§ 211
Re: Абсолютный чемпион мира по боксу Усик когда-то выступал за...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красавчик украинец..
Украина была и остается кладезью спортивных талантов..
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§ 211
Re: Абсолютный чемпион мира по боксу Усик когда-то выступал за...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 14:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Такому веришь..
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