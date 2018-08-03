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≡ Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ярослав Мазур в 2016 году занял у Марии Распоповой около 800 000 тенге. Должен был вернуть деньги до конца года, но не сделал этого. Следствие считает, что, владея этой огромной суммой денег, мужчина задумал избавиться от Распоповой.
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§ Vital
Re: Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5965
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши пенсы раздражают . Да положи ты эти деньги в банк. То в огороде закапают , то Мазурам каким то дают на сохранение. И вабще зачеи ей столько денег? Взяла бы на море слетала. Если для детей собирает. То отдай детям , че носится с этими деньгами.
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§ Медный
Re: Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Интересно как переквалифицировали человека совершившего нападения с попыткой убийства, на свидетеля.
2.
Цитата:
что имеют к нему личную неприязнь. Когда Виталий работал на Мазура, тот, по словам Маргариты Паталаха, заставлял его работать сверхурочно и вменял ему чужие обязанности.

это они всерьёз? и суд примет это во внимание? :-x тут полгорода тогда на какую то другую часть города "точит зуб" :-o
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§ Обликоморале
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
Обликоморале


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Сообщений: 5752
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

1. Интересно как переквалифицировали человека совершившего нападения с попыткой убийства, на свидетеля

Меня эта странность тоже как то смутила. Про платили кому то уже чтоле?
НГ, журналисты, вы бы повнимательней к этому свидетелю присмотрелись и узнали бы поточней за что ему такие преференции...
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§ alex_60
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
alex_60


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Сообщений: 952
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотришь на дела судебные,
смотришь на адвокатов,
которые дела сопровождают.
разделение труда конкретно проглядывается,
эта по делам, где менты замешаны, нарушение прав человека.
эти - по взяточникам акимам.
этот по убийцам, заказчикам убийц и опг.
как в фармации-
эти выигрывают тендеры по таблеткам для гипертоников,
другие -по инсулину....и тд.
страна кз. август 2018.
слов нет. одни мысли.
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§ alex_60
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 952
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это они всерьёз? и суд примет это во внимание?


Вы думаю понимаете что в таком маленьком городе адвокаты и судьи.
друг друга знают в лицо.
когда, года три уже прошло, посадили одновременно
судью областного и городского суда.
слепые только не видят.
этого.
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§ 211
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темная какая то история..
Оговорил скорее всего недокиллер шефа..
Так бывает..
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§ bgb
Re: Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.08.18 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Виталий Пикулев, якобы осматривая вещи, которые предстоит перевезти, усыпил бдительности Распоповой, а потом внезапно достал молоток и нанес ей не менее 6 ударов по голове, спине и рукам. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31893?1533363723

крепкая женщина! 6 ударов - и ничего, даже не инвалид!
с другой стороны: 6 ударов и - ты свидетель!
хоть бы 15 суток за хулиганство дали 8-)
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§ Тот самый
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
Тот самый


(Пользователи)
Сообщений: 9
Регистрация: 31.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 13:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
3 тупых д...ла: и бабка, которой ума хватило постороннему человеку не просто рассказать что у тебя есть 3,3 миллиона наличными (!) дома (!), но и передать их ему на хранение, работник Виталя, который за 300 тысяч тенге (меньше $1000, Карл!) согласен убить человека и сломать жизнь себе и другим.

Ну и Мазур в главной роли. Тупейшее по организации убийство. Хватило бы алкашу Виталику духа добить бабку и что, не нашли бы тебя? Нашли бы у бабки расписку и раскололи бы - есть мотив. Есть разговоры между их мобильными.

[Исправлено: Тимур Гафуров, 04.08.2018 - 13:39]
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§ 211
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати не понял, что там за свидетель то?
По моему он соучастник минимум, и исполнитель этого так сказать действия..
Судя по нашим законам, киллеров и убийц всех, кого наняли убить людей, включая и террористов, их ведь тоже кто то нанимает, следует переквалифицировать в Свидетели..
И отпустить, не винаватые ани..
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