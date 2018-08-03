Тот самый Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой #8





(Пользователи) Сообщений: 9

Регистрация: 31.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 13:01 3 тупых д...ла: и бабка, которой ума хватило постороннему человеку не просто рассказать что у тебя есть 3,3 миллиона наличными (!) дома (!), но и передать их ему на хранение, работник Виталя, который за 300 тысяч тенге (меньше $1000, Карл!) согласен убить человека и сломать жизнь себе и другим.



Ну и Мазур в главной роли. Тупейшее по организации убийство. Хватило бы алкашу Виталику духа добить бабку и что, не нашли бы тебя? Нашли бы у бабки расписку и раскололи бы - есть мотив. Есть разговоры между их мобильными.



[Исправлено: Тимур Гафуров, 04.08.2018 - 13:39]