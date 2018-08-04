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§ NG.kz
Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с нарушением технологии
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проходил мимо и увидел как асфальтоукладчик трамбует землю на перекрёстке Дулатова - Тауелсиздик в Костанае. На фото видно, что остаётся запас всего 10-15 сантиметров, т.е. как раз для тонкого слоя щебня и слоя асфальта сверху.
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§ Алиса
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4284
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.08.18 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
приведу цитату из КН (да простит меня НГ))) ), думаю частично ответ будет, хотя там речь идет о ремонте областных дорог:
Цитата:
– Метод довольно прост: сначала разрыхляем старое покрытие, добавляем новый материал (щебень и цемент), перемешиваем с водой и разравниваем, – поясняет Пилипенко. – Готовое основание закрепляется три дня. А потом сверху асфальтируем. Весь материал казахстанского производства: щебень из Рудного и Первомайского, а цемент карагандинский.
...
– Какие гарантии? – Мы даем гарантию на два года. А уже после дорога будет требовать текущий ремонт, а со временем более основательный, – отвечает Пилипенко (замдиректора по производству подрядной организации ТОО «ВАН»).
Подробнее: http://kstnews.kz/newspaper/648?node=45681Любое копирование материалов сайта разрешается только с активной ссылкой на материал с согласия администрации сайта. Использование авторского материала разрешается не более 30%.


меня "привлекли" гарантийные сроки - как это понять?????? - вечно в ремонте за энное количество тенге с нулями? неплохо.....
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§ bgb
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.08.18 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
кто видел, чтобы хоть раз кто-то, включая госорганы (любого уровня и полномочий!), обиделся на дорожников за качество работ?!
поругать - могут, а заставить полностью переделать - нет! никогда! и никто!
поэтому впечатление, что во все технадзоры набирают инвалидов по зрению, слуху и просто случайных прохожих, не имеющих никаких знаний...
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§ 211
Re: Реконструкция перекрестка Тауелсиздик - Дулатова с...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 14:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если делать на мировом уровне все, без штанов останемся..
Очень все дорого
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