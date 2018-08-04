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§ NG.kz
Чем можно заменить заочное образование в Казахстане, рассказал эксперт
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33330
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент научно-образовательного фонда "Аспандау" Канат Нуров считает, что заочное образование, которое отменяют в Казахстане, можно заменить дистанционным. При этом собеседник не исключает, что при дистанционном обучении возможны махинации.
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§ Victor Yang
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 10812
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 04.08.18 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я почему-то думал что заочка давно уже заменена дистанционным.
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§ 211
Re: Чем можно заменить заочное образование в Казахстане,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3529
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 04.08.18 - 13:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я бы поучился по заочке, телевизеры делать..
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