bgb Re: Юрий БОНДАРЕНКО: О том ли шумим? #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3924

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:00 во-первых, весь комплекс не принадлежит акиму, а он там просто временно живет, потому что статус комплекса - резиденция президента. до него тоже акимы жили там. перестал быть акимом - освободи помещение.

во-вторых, шествия и апартаменты были всегда, при любом строе.

Цитата: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31882 И что, после этого уже новый президент Порошенко стал ходить в заплатах и принимать гостей в сарае? Источник:

вот вам и совковая сущность: все против богатства, но за равенство!

а должно быть: все за богатство!

равных там никогда не будет, но ответственность перед законом должна быть одинаковая!

про деревца вспомнили?

видели, как сажают деревца и газоны? сначала слой строительного мусора для дренажа, потом тонкий слой чернозема для растений.

а деревца просто втыкают, как кол, и потом поливают...

Цитата: таноми52:

Ну, и кто виноват, и что делать?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31882 Ну, и кто виноват, и что делать?Источник:

судя по статье, не разевать рот на богатства акима, сажать деревья и играть в шахматы в новом павильоне...