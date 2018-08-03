211 Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3518

Регистрация: 25.07.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:07 Бомжи гордый народ..

Когда мы искали одну даму на свалках, там искали ребенка, она с гордостью не пиизнавпла нас..

Обули, одели, ей пофик..

На следующий день она была в обносках опять..

Ее матери дали корову, сено завезли, солому во второй Кустанай тогда..

С ребенком что то не то было..

12 лет ему..

Но я был противником этого, но родня ведь, умершего, еще меня успели обвинить..

Потом сдали тест на ДНК в Челябе, нет, он не сын..

Там длинная историч, но факт то, что мать, будучи бомжихой была очень гордая и все бомжи там на свалке в районе химзавода ее покрывали..

Как мафия прям..

Так что я знаю, я сталкивался, и знаю их менталитет..

Лучше сгниют, чем падут на колени, многие причем..