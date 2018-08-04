NG.kz Дизтопливо резко подорожало в Казахстане



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:37 С начала посевной кампании в Союз фермеров Казахстана уже поступило множество писем по поводу роста цен на топливо. Однако внятного ответа хлеборобы от Министерства сельского хозяйства и от Минэнерго так и не получили.

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