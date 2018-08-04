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§ NG.kz
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33328
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 04.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала посевной кампании в Союз фермеров Казахстана уже поступило множество писем по поводу роста цен на топливо. Однако внятного ответа хлеборобы от Министерства сельского хозяйства и от Минэнерго так и не получили.
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§ Vital
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5965
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.18 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какая неожиданая новость))).
Щас и перевозчики подтянутся.
400 тенге будет топливо . Не кто не будет сееть. Выгодней будет хлеб привести с антарктиды с теплиц . Зато нефтяные олигархи в плюсе
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* Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5751
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ко мне и далее в кокчетавское Боровое, через недельку приедут россияне в отпуск. У всех жипы дизеляки. Как узнали нонешнию цену на солярку, тихо офигели. Еще и спрашивают, а цена хоть соответствует качеству. А то грят наслышаны... 8-)
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§ Алиса
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4284
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 04.08.18 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Какая неожиданая новость))).

да, точно Прям детская неожиданность... ПРичем регулярная какая-то..

[Исправлено: Алиса, 04.08.2018 - 11:04]
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§ Добринцофф
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6138
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 04.08.18 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот мы брали по 136, сейчас 171. Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31898

Где они по 171 берут?
По 185-188 в Кустанае.
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§ Vital
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5965
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.18 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:

Наверно опт. Или льготы какие я так понял.
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§ Vital
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5965
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 04.08.18 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

В рф она ж дороже. Че они удивляются. Наши походу за ними тянутся. Лукойл почти 45 руб.
Газпром почти 44 руб)))
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§ pro100tak
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
pro100tak


(Пользователи)
Сообщений: 132
Регистрация: 31.07.14
Отправлено: 04.08.18 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а чо будем кушать? Китай хочет уйти от риса на хлеб, дешевле так кормить ярд. А нам на чо перейти? Подножный корм?
Vital! Цены в РФ соответствуют покупательской способности населения. Хоть по ЗП, хоть по ВВП. Там еще качество. Наших дальнобойщиков спроси.
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* bgb
Re: Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3924
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 04.08.18 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
недостаток дизелей - малый расход топлива!
теперь все уравняют, включая и газ...
на "авто 24" недавно показали концепт-электромобиль, который сможет работать при температуре до -30. так что на очереди - электричество. 8-)
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* Обликоморале
Дизтопливо резко подорожало в Казахстане
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5751
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 13:08
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