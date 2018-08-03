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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14241
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера вечером,мне понадобился один -документ.
Полез в коробку,где они - хранятся. Вот - нашёл

Это серебрянная монета.Она без номинала.Выпущена в
честь 800-летия моей деревни. Я купил их штук 10
когда,в 2004 г. - ездил в Кустанай. Дарил друзьям.
В Сберкассе - купил. Надо как то спросить у них,
может есть ещё. Куплю десятка 2.Стоила она
тогда 5 €. Может попаду всётаки в Костанай?... :lol:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Стоила она
тогда 5 €. Может попаду всётаки в Костанай?... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13050

Прямо к своему другу Марику приезжай. Сэкономишь на квартирных расходах.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14241
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 22:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пошёл я Поливать,нельзя дать-

цветам - засохнуть... :lol: :oops:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Прямо к своему другу Марику приезжай.

Тем более у него чукотские обычаи наверное.
Акиму понравится.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14241
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 04.08.18 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вышел на терассу,покурить,посидеть после полива.

А тут летают - всякие "Букашки" с рекламой... :lol: :oops:
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.08.18 - 04:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тебе и бесплатный транспорт. Кинь в рюкзак двухнедельный паек, угони эту штуковину. До Басбека долетишь. К своим доярочкам.
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§ Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.08.18 - 05:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если тебе нужно частное приглашение, могу тебе за 5 дней оформить в Костанайском Цоне на свое имя. Знаю, что не один год пытаешься приехать домой. А Марик повозит тебя по району. Напиши в личку, если надумаешь.Помогу обязательно.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
поражаюсь с акима.
трубки в сосудах.
челюсть вставная.
после шести не ест.
еда- бич пакет, три сухаря.
зато он КУРИТ СИГАРЕТЫ.
могу предположить что врач грек предписал
с марихуаной.
как успокоительное.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 09:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Вышел на терассу


все дачники Кустаная теперь могут говорить так.
///был вчера на своей вилле.
курил сигареты на терассе.
пригубил стаканчик Амароне из Венето.///
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§ Обликоморале
Моя Деревенька и её окрестности.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5743
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 04.08.18 - 09:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
поражаюсь с акима.

Цитата:
drakon:
Вышел на терассу,покурить,посидеть после пива.

Он есчо и пЫво пьёт)))
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