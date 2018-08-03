drakon Моя Деревенька и её окрестности. #13051





(Полноправные пользователи) Сообщений: 14241

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:14 Вчера вечером,мне понадобился один -документ.

Полез в коробку,где они - хранятся. Вот - нашёл



Это серебрянная монета.Она без номинала.Выпущена в

честь 800-летия моей деревни. Я купил их штук 10

когда,в 2004 г. - ездил в Кустанай. Дарил друзьям.

В Сберкассе - купил. Надо как то спросить у них,

может есть ещё. Куплю десятка 2.Стоила она

тогда 5 €. Может попаду всётаки в Костанай?...