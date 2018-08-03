Медный Re: Как развалили село в Узункольском районе #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2419

Регистрация: 21.03.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:37 А чего вы ожидали от капиталистической власти? не уж то вы думали, что за народ подумает кто-то другой, кроме самого народа?! Понимаю в конце 80-ых были беспечны, родное государство за вас думало, но по прошествии 25 лет....