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§ NG.kz
Как развалили село в Узункольском районе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В с.Троебратское полный бардак. Народ возмущен действиями акима - все развалил, перерыл, дорог нет. Центральная улица стоит уже целый месяц перекопана.
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§ Медный
Re: Как развалили село в Узункольском районе
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чего вы ожидали от капиталистической власти? не уж то вы думали, что за народ подумает кто-то другой, кроме самого народа?! Понимаю в конце 80-ых были беспечны, родное государство за вас думало, но по прошествии 25 лет.... :-x
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§ 211
Как развалили село в Узункольском районе
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну..
Аким себе брал доски и кирпичи?
Разваливают Все..
И порой от акима ничего и не зависит..
Там директора совхозов качают свои права, не аким..
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§ Sniper
Как развалили село в Узункольском районе
Sniper


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Сообщений: 69
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 04.08.18 - 04:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте лучше помолчим и поскорбим.Какая разница кто и что берет? Не сумели депутаты и сенаторы выпустить достаточно законов о местном самоуправлении. И правильном налогообложении хозяйствующих субьектов. Пока у бургомистра не будет своего бюджета и круглой суммы в банке такой развал будет продолжаться. Отдали элеватор в частную собственность и руки умыли.
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§ АбраКадабра
Re: Как развалили село в Узункольском районе
АбраКадабра


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Сообщений: 17
Регистрация: 28.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Село-ПРИЗРАК!!!
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