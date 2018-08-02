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≡ Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33326
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Ручной труд останется только прикрутить платы к корпусу и подключить шлейфы + прогнать тесты, упаковать. Вот на это и пойдут 400 чел

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774270&topic_id=35147&forumid=1&1533288805

Там еще сопутствуещее будут со временем делать, в идеале конечно..
А пока только упаковка и налоги..
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§ MedVed820607
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.08.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А пока только упаковка и налоги..

Налогов будет мизер с работников, т.к. 100% предприятие будет работать с минимальной прибылью т.к. поставлять будем материнская компания с тем расчетом чтобы прибыли не осталось. Запчасти пошлинами не будут облагаться т.к. не производятся на территории ТС. В итоге выигрывают только 400 человек которые смогут работать и получать з/п в районе 70-80 тыс начислением (как на САПе).
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Налогов будет мизер с работников, т.к. 100% предприятие будет работать с минимальной прибылью т.к. поставлять будем материнская компания

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774286&topic_id=35147&forumid=1#774286

Ну как то же китайцы на том стали ведущей экономикой мира..
Ну нам бы хоть что то перепало..
Может пойдем телевизеры собирать, вместо того чтобы сутками торчать в интернетах...
И то плюс..
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§ Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 69
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 16:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Может пойдем телевизеры собирать, вместо того чтобы сутками торчать в интернетах...
И то плюс..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=1&topic_id=35147&viewmode=flat&sortorder=0&start=75

Тебе эта работа по любому не светит. Ты уже не девственник)))))))
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§ MedVed820607
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.08.18 - 16:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ну как то же китайцы на том стали ведущей экономикой мира..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35147&post_id=774286&order=0&viewmode=flat&pid=774274&forumid=1#774286

Посколкьу у них комунизм. Наверху дали приказ и они тупо скопипастили усе производство. После чего начали делать собственные процессоры МТК. Помните первых китайцев, кокое Гов..о было? Потом отладили, научились и теперь есть ХУавеи всякие. Помимо этого у них в отличае от нас есть ох..ный рынок сбыта численностью в 2 млрд. чел. а не наши 15 млн. Даже при том же расслоении что и у нас по уровню доходов у них реально окупить капиталоемкие исследования и вложения, т.к. есть значительный по численности обеспеченный класс. Вот потом отбив инвестиции это уходит в масс сектор в виде дешмана который скупают все остальные слои.
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§ maxsaf
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 19:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ты сможешь лишь прикрутить ножки и упаковать..

Откуда такая уверенность? Я например ТУ10 с отличием закончил, пока другие отруби воровали. Причем работать в телеателье начал еще до поступления. По себе людей не судят.
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§ alex_60
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 951
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 19:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Наверху дали приказ и они тупо скопипастили усе производство. После чего начали делать собственные процессоры МТК.


ну это всегда было.
пи.. америкосы вывезли реактор и ученых атомщиков из германии, как пример.
промышленная разведка всегда работала и работает.
самсунг с эплом судятся постоянно. это реалии.
шутка , не шутка, " но как только к примеру появляется скажем вмв х6,
на следующий день в Китае практически один в один модель скажем y6.
а те же японцы. они же толпами в европе , америке с фотиками бродят.
пусти их что то посмотреть на заводе , все, капец.
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

То есть ты мне сейчас говоришь, что с нуля все схемы, экраны, и прочее прочее можешь сделать что ли?
Или ты все же путаешь элементарную сборку готовых частей?
Оборудование то есть хоть одну деталь изготовить?
Кстати в Тушке этому не учили..
Собирать разбирать если только..
Так и я движки дизельные собирал..
Но не с нуля же..
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
окупить

Раньше речи об окупаемости не было..
Но почему то еще тогда мы отстали от всех..
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§ maxsaf
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 20:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
То есть ты мне сейчас говоришь, что с нуля все схемы, экраны, и прочее прочее можешь сделать что ли?
Или ты все же путаешь элементарную сборку готовых частей?
Оборудование то есть хоть одну деталь изготовить?
Кстати в Тушке этому не учили..

Речь вначале шла о ремонте телевизоров
Профайл

§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Речь вначале шла о ремонте телевизоров

Нет..
Там было об аналогии с тойотой..
Если ты внимательно прочитал..
Да ладно..
Я в теликах не шарю, и даже собрать их не смогу..
Из готовых деталей..
Даже если смогу, то мне это дасться с превеликим трудом..
Потому что не мое..
Там сказал если на старый телек, поставить новую деталь..
Деталей новых само собой нет.
Но откуда их взять?
А заказать у тех же китайцев..
Они сделают..
Мы нет..
Покажи им только схему или саму деталь..
А почему мы нет?
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§ maxsaf
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
maxsaf


(Пользователи)
Сообщений: 22
Регистрация: 27.05.18
Отправлено: 04.08.18 - 05:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто заметил в тексте - цифру 3млн штук - это ж миллиард баксов по самым скромным подсчетам. Цитата:
211:А почему мы нет?

Потому что нет ни технологий, ни оборудования, ни спецов.
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