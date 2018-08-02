MedVed820607 Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники #79





(Полноправные пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:43 Цитата: 211:

Ну как то же китайцы на том стали ведущей экономикой мира..



Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35147&post_id=774286&order=0&viewmode=flat&pid=774274&forumid=1#774286 Ну как то же китайцы на том стали ведущей экономикой мира..Источник:

Посколкьу у них комунизм. Наверху дали приказ и они тупо скопипастили усе производство. После чего начали делать собственные процессоры МТК. Помните первых китайцев, кокое Гов..о было? Потом отладили, научились и теперь есть ХУавеи всякие. Помимо этого у них в отличае от нас есть ох..ный рынок сбыта численностью в 2 млрд. чел. а не наши 15 млн. Даже при том же расслоении что и у нас по уровню доходов у них реально окупить капиталоемкие исследования и вложения, т.к. есть значительный по численности обеспеченный класс. Вот потом отбив инвестиции это уходит в масс сектор в виде дешмана который скупают все остальные слои.