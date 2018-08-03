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Страница 21 из 21«1...192021
§ Алиса
Антифлуд для адекватныхъ.
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4280
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
шо похоже.))

значит точно ихняя судьба))))
Цитата:
Обликоморале:
грибы апосля дождей недавних пошли, чи нет?

седня съездили на разведку - тишина и мертвые. Хотя встретились штук 10-15 высохших груздей и парочка свеженьких чудненьких сыроежек. Возле Нечаевки одна на трассе сидела с ведерком коровников.
В общем, ждемссс
Цитата:
alex_60:
на базарчиках купил, нифига

нееее, сам процесс сбора не менее важен....

[Исправлено: Алиса, 03.08.2018 - 22:53]
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14241
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 22:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Ну вы и извращенцы, таким способом мясо с грибами совмещать

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774347&topic_id=34986&forumid=2#774347

Читай - Дору Голодную... :lol:
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 23:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
нееее, сам процесс сбора не менее важен

Да кто с этим поспорит....
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§ alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 949
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Читай - Дору Голодную.



Интернет фото.
Смотри.
И ешь бич пакет.
Говорят вкусно.
Ннкоторые.

[Исправлено: alex_60, 03.08.2018 - 23:17]
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§ Сыкымы
Антифлуд для адекватныхъ.
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
нееее, сам процесс сбора не менее важен....

Появление грибов на базарчике - верный индикатор того, что пора срочно ехать в лес, не дожидаясь вестей с "фронтов"...
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Ответить Новый топик
Страница 21 из 21«1...192021
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