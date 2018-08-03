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≡ Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 33325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Приговор по делу об убийстве пенсионерки огласили сегодня, 3 августа, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Согласно материалам дела, Алексей НИТКИН задушил пожилую женщину в ее доме по ул. Каирбекова.
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§ 211
Re: Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки,...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Как после этого относиться к бомжам?
Может и правы те, кто предлагает их вывезти в каспийское море в товарняках..
Сегодня прошелся в районе зеленого рынка, а бомжей там сколько...
Десятки, сотни, тысячи...
Причем не ряженные инвалиды от известного крышующего народишка, а истинные бомжи, избитые, измученные, с протянутой рукой..
А в районе санэпидемстанции, не знаю что там сейчас, сидят и откушивают толпами..
С одной стороны их жаль.
С другой, ни в коем случае в дом свой их не пущу даже если на улице ураган или мороз..
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§ Сыкымы
Re: Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки,...
Сыкымы


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Сообщений: 254
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Как после этого относиться к бомжам?

Снимать тихо на камеру и молча наблюдать, как они средь бела дня замерзают перед твоим подъездом. И ни в коем случае не звонить ни в полицию, ни в "Скорую"...
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Ты стало быть их зовешь домой отпить горячего чая с медом, откушиваешь с ними с одной тарелки и дети твои?
Ну уш нет..
Я на такие подачки им не способен..
Они люди в первую очередь..
И смотреть на них как на голодную собаку, не по мне..
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
смотреть на них как на голодную собаку, не по мне..

Кстати, навел себя на мысль, а может именно Это и унизило бомжа?
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бомжи гордый народ..
Когда мы искали одну даму на свалках, там искали ребенка, она с гордостью не пиизнавпла нас..
Обули, одели, ей пофик..
На следующий день она была в обносках опять..
Ее матери дали корову, сено завезли, солому во второй Кустанай тогда..
С ребенком что то не то было..
12 лет ему..
Но я был противником этого, но родня ведь, умершего, еще меня успели обвинить..
Потом сдали тест на ДНК в Челябе, нет, он не сын..
Там длинная историч, но факт то, что мать, будучи бомжихой была очень гордая и все бомжи там на свалке в районе химзавода ее покрывали..
Как мафия прям..
Так что я знаю, я сталкивался, и знаю их менталитет..
Лучше сгниют, чем падут на колени, многие причем..
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Профсоюзах ее на бомжатском обеде раз в день ее упустил..
Ну не пошла она со мной..
Как меня обвиняли..
На свалке там же грозились оставить..
Меня то возили на 600м мерседесе $класса..
Помню как мне было обидно..
Сам бомж, а еще искать бомжуху и ее сына..
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§ Сыкымы
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Я на такие подачки им не способен..

Ну да, и вызов "Скорой" для замерзающего на твоих глазах бомжика ты считаешь "подачкой". Потому и не вызвал - а вдруг бы его это унизило? Какой ты щепетильный в вопросах чести и достоинства бомжиков, даже о своей и о своём забываешь подумать.
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 22:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:

Ну да, и вызов "Скорой" для замерзающего на твоих глазах бомжика ты счит

Нет к твоему сожалению..
Еще не видел в своей жизни замерзающего бомжа..
Ты видел?
Накормил полагаю и он у тебя до знойного лета жил?
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§ Сыкымы
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 22:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Когда ты выкладывал фотки замерзающего перед твоим подъездом бомжика, я тебе подсказывал, что всего-то нужно было сделать один короткий и, заметь, бесплатный звонок на один короткий номер - но ты прикинулся "дурачком" и так и не позвонил, теперь только я понял - ты переживал, а вдруг его это оскорбит. Ну, созерцание замерзающего бомжика твои честь и совесть никак не задело.
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§ 211
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3518
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 23:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Когда

Тебя я кстати не помню..
То что ты пособирал комменты обо мне, радует..
Но ты всего лишь собиратель..
Не нужно причислять себя к тем, кто со мной дискутировал..
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§ Сыкымы
Житель Костаная признан виновным в убийстве пенсионерки, которая пригласила его в дом, чтобы накормить
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 254
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Тебя я кстати не помню..

Цитата:
211:
Не нужно причислять себя к тем, кто со мной дискутировал..

А я и не дискутировал. Я тебе прямо сказал - кто ты есть на самом деле. А ты молча проглотил и оправдывался, дескать, чо ему сделается, вон он дальше продолжает со своими друзьями-алкашами-собутыльниками бухать. Вспомнил? Или снова под "дурачка" закосишь?
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