Сыкымы Re: Киоски, незаконно размещенные на тротуаре по пр. Аль-Фараби... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 248

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:46 Цитата: Xacatel:



С одной стороны, вы правы. Городским властям можно было бы найти какую-то пустующую площадку во дворах и на ней обустроить мини-рынок, переместить туда торговцев с минимальным ущербом, как это давно сделано на КЖБИ по Чкалова. Плитами всё выложено, грязи нет, чистенько, урны через 2 метра стоят, небольшая стоянка для авто есть. И никто никому не мешает. С другой стороны, городские власти ещё несколько лет назад начали убирать с улиц ларьки-киоски-контейнеры, как не вписывающиеся в архитектурный облик города. И наивно было бы думать, что на одних улицах ларьки уберут, а на других - оставят. Так что господа минибизнесмены могли о своей ж*** позаботиться заранее.