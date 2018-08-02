Цитата: drakon:

Дождей у нас - нет,но грибы у меня - есть.



Буду их запекать- с копчённым мясом...



иди в свою ветку. всех выжил из своей, сюда пришел.

шутка конечно.

а по факту - грибы- фотка в магазине, сало , в америке наверное. еще лежит.

короче приятного аппатитата с бич -пакетом.