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Страница 20 из 20«1...181920
§ Sniper
Антифлуд для адекватныхъ.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 00:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Со стороны видней. Поступай как хочешь. Только ценик свой не оброни.
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§ Sniper
Антифлуд для адекватныхъ.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 65
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 02.08.18 - 07:51
Комментарий удален модератором.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 07:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот :lol: и мну на П попал, даже модерации в своей ветке лишили. :lol: :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 07:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Морда довольная

Шикарная и обалденная к тому же!!!
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 07:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Я как то скидывал уже про них энтот мультик. :lol:
Тоже считал, шо похоже.))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 02.08.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причастных с днем ВДВ штоле.
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 13:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россия, Киров. Есть еще женщины..)))
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ, кто в курсах, грибы апосля дождей недавних пошли, чи нет?
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§ drakon
Антифлуд для адекватныхъ.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14238
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
грибы апосля дождей недавних пошли, чи нет?

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774326&topic_id=34986&forumid=2#774326

Дождей у нас - нет,но грибы у меня - есть.

Буду их запекать- с копчённым мясом... :lol:
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§ Обликоморале
Антифлуд для адекватныхъ.
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 21:46
Комментарий проходит проверку.
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* alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дождей у нас - нет,но грибы у меня - есть.

Буду их запекать- с копчённым мясом...


иди в свою ветку. всех выжил из своей, сюда пришел.
шутка конечно.
а по факту - грибы- фотка в магазине, сало , в америке наверное. еще лежит.
короче приятного аппатитата с бич -пакетом.
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* alex_60
Антифлуд для адекватныхъ.
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 945
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Народ, кто в курсах, грибы апосля дождей недавних пошли, чи нет?


да я бы и так, на базарчиках купил, нифига. а хочется жарехи.
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Ответить Новый топик
Страница 20 из 20«1...181920
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