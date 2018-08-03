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§ NG.kz
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 комплексов контроля транспортного потока и фиксации нарушении скоростного режима «АвтоУраган» начали работать на территории областного центра со 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
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§ 211
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если на сотку антирадар закачать, ловить их будет?
У меня какой то закачан но что то не знаю как им пользоваться..
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§ Сыкымы
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если на сотку антирадар закачать, ловить их будет?

Будет... Если научишь свою сотку принимать сигналы радара :-)
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§ Обликоморале
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5740
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
свою сотку принимать сигналы радара

Тю, могу ему продать такой.
Привез с Китая.
Новые американо-японские разработки.
Айфон XXL 9 Sony Magnetic.
Там ещё Илон Маск принимал участие в разработке.
Супер пупер батарея стоит на 280 суток.
Цена вопроса -договорная.
ПысЫ: Он еще и радары с камерами глушит.
Во каг.
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§ Сыкымы
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:05
Комментарий удален модератором.
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§ Медный
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выявление должников всех категорий.

ну а как же))
теперь то у нас не забалуешь, в раз украденную машину "найдут"
Был случай с кентом... по камерам машину отследили до Ауеликоля и пропала... так и не нашли...

К "Автоурагану" прилагается группа быстрого реагирования? :-)
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* alex_60
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цена вопроса -договорная.


не потянет он. у него бюджет 70т.т.
он то и айфон то в руках не держал.
а ты ему за 70 тд предлагаешь. штуку.
хотя , цену снизь, он на нем на луну улетит.
будем в телескопы наблюдать.
за ним.
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* alex_60
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 19:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
ПысЫ: Он еще и радары с камерами глушит.
Во каг.


Главное чтобы комаров отпугивал.
И иннопланетян.
Ну и чтобы в меню можно было отметить
Кого еще отпугивать. По списку.
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§ 211
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 20:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну скажу так, камеры что висят тихо, как в логу или на Партизане ловит хорошо и в Рудном на выезде сейчас поймал по сотке.
А вот авария там на дороге в Рудном была, засек экипаж поздно, метров за 50..
Нужно еще протестировать.
Бесплатная версия это ведь..
Жаль на всей трассе до Рудного ни одного экипажа не было..
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§ Добринцофф
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6137
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.08.18 - 20:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Будет... Если научишь свою сотку принимать сигналы радара

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31888#774314

Вот эти новые без сигналов работают,но зато они стационарные координаты GPS в базу вбил и всё.У меня радар старенький лет 5 уже наверно ему ,регулярно базу обновляю ,главное что модер по Кустанаю в базу "шоу ми" правильно координаты вбил.
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§ 211
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И скорость замеряет более правильно.
Когда 120 иду, показывает 111 примерно..
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* alex_60
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 946
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 20:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
все кто с "анти радарами"- это те кто априори нарушители скоростного режима.
потенциальные преступники.
да еще в городе . мрак. эти люди готовы всегда готовы нарушить закон.
в детстве не наигрались с этими игрушками.
когда на М5 , давным давно было, лет двадцать назад, три машины на двадцать км, я тогда это понимал.
это имело смысл. .
сейчас- это потенциальные преступники.
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§ Сыкымы
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Вот эти новые без сигналов работают

Ну так это уже не радар-детектор, который улавливает излучение в режиме реального времени. Это что-то типа GPS-трекера, который сравнивает текущее место положение автомобиля с заранее известными и внесёнными в базу данных географическими координатами. Ну вот, например, у 112-211 стоит приложение, использующее GPS-навигатор самого смартфона. Какие точки (камеры, радары) внесены в базу данных приложения, те и показывает. Когда теперь базу данных обновят и 12 новых комплексов туда занесут? А про патрульку он свистит.
Цитата:
Добринцофф:
главное что модер по Кустанаю в базу "шоу ми" правильно координаты вбил.

Правильно вы говорите. А если не вбил или координаты модеру ещё неизвестны? А старый добрый Шомик совмещает в себе эти функции - и излучение ловит и координаты сравнивает, а комби ещё и видеорегистратор в своём составе имеют.
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§ 211
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 21:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
про патрульку он свистит.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774322&topic_id=35158&forumid=1#774322

Патрульку говорю же однупоздно поймал, другая сбоку на двойной улице стояла.
Ну и скорость с чего б по Рудному 50 говорил бы радар, там то нет таких камер, только на выезде как в Костанае.
Да и по отзывам он ловит полицейских в кустах.
Это прочитал уже в плэй маркете.
Но то в России, у нас не знаю как эта бесплатная версия.
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§ 211
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 21:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Проверю еще, почти за час работы батарея на 5 процентов разрядилась только, по трассе погоняю
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