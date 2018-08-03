Сыкымы Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в... #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 248

Регистрация: 26.02.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:51 Цитата: Добринцофф:

Вот эти новые без сигналов работают



Ну так это уже не радар-детектор, который улавливает излучение в режиме реального времени. Это что-то типа GPS-трекера, который сравнивает текущее место положение автомобиля с заранее известными и внесёнными в базу данных географическими координатами. Ну вот, например, у 112-211 стоит приложение, использующее GPS-навигатор самого смартфона. Какие точки (камеры, радары) внесены в базу данных приложения, те и показывает. Когда теперь базу данных обновят и 12 новых комплексов туда занесут? А про патрульку он свистит.

Цитата: Добринцофф:

главное что модер по Кустанаю в базу "шоу ми" правильно координаты вбил.

Правильно вы говорите. А если не вбил или координаты модеру ещё неизвестны? А старый добрый Шомик совмещает в себе эти функции - и излучение ловит и координаты сравнивает, а комби ещё и видеорегистратор в своём составе имеют.