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≡ Киоски, незаконно размещенные на тротуаре по пр. Аль-Фараби в Костанае, начали вывозить		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Киоски, незаконно размещенные на тротуаре по пр. Аль-Фараби в Костанае, начали вывозить
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33325
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Акимат Костаная накануне давал владельцам четырех нестационарных объектов торговли неделю срока для добровольного демонтажа. Половина из них снова запросила отсрочки, но два киоска сегодня все-таки вывозит автокран, нанятый отделом ЖКХ.
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§ Xacatel
Re: Киоски, незаконно размещенные на тротуаре по пр. Аль-Фараби...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 184
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 03.08.18 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
итак люди в полной ж.. живут, да еще и маленького бизнеса лишают
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§ 211
Re: Киоски, незаконно размещенные на тротуаре по пр. Аль-Фараби...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3512
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Моим родичам по матери какой то вшивый киоск в Качарах принес состояние..
Две двушки детишкам в Алматы об этом ярко говорят..
Сейчас только лишь на хлеб с маслом вытягивает..
Примечательно, что еще одна тетка, держащая киоск в Качарах, купила особняк в городишке где то в Алматы..
Так что не прошу смотреть на них жалобливо..
Сегодня это не то, что они сделали на них вчера..
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§ Сыкымы
Re: Киоски, незаконно размещенные на тротуаре по пр. Аль-Фараби...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 248
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:

С одной стороны, вы правы. Городским властям можно было бы найти какую-то пустующую площадку во дворах и на ней обустроить мини-рынок, переместить туда торговцев с минимальным ущербом, как это давно сделано на КЖБИ по Чкалова. Плитами всё выложено, грязи нет, чистенько, урны через 2 метра стоят, небольшая стоянка для авто есть. И никто никому не мешает. С другой стороны, городские власти ещё несколько лет назад начали убирать с улиц ларьки-киоски-контейнеры, как не вписывающиеся в архитектурный облик города. И наивно было бы думать, что на одних улицах ларьки уберут, а на других - оставят. Так что господа минибизнесмены могли о своей ж*** позаботиться заранее.
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