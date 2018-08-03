alex_60 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 939

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:52 Цитата: Обликоморале:

Цена вопроса -договорная.



не потянет он. у него бюджет 70т.т.

он то и айфон то в руках не держал.

а ты ему за 70 тд предлагаешь. штуку.

хотя , цену снизь, он на нем на луну улетит.

будем в телескопы наблюдать.

за ним.