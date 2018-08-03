Обликоморале Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой #3





(Пользователи) Сообщений: 5738

Регистрация: 29.08.12 (Пользователи) Отправлено: - 18:23 Цитата: Медный:



1. Интересно как переквалифицировали человека совершившего нападения с попыткой убийства, на свидетеля



Меня эта странность тоже как то смутила. Про платили кому то уже чтоле?

НГ, журналисты, вы бы повнимательней к этому свидетелю присмотрелись и узнали бы поточней за что ему такие преференции...