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≡ Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ярослав Мазур в 2016 году занял у Марии Распоповой около 800 000 тенге. Должен был вернуть деньги до конца года, но не сделал этого. Следствие считает, что, владея этой огромной суммой денег, мужчина задумал избавиться от Распоповой.
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§ Vital
Re: Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он...
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5961
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наши пенсы раздражают . Да положи ты эти деньги в банк. То в огороде закапают , то Мазурам каким то дают на сохранение. И вабще зачеи ей столько денег? Взяла бы на море слетала. Если для детей собирает. То отдай детям , че носится с этими деньгами.
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§ Медный
Re: Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он...
Медный


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Сообщений: 2419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
1. Интересно как переквалифицировали человека совершившего нападения с попыткой убийства, на свидетеля.
2.
Цитата:
что имеют к нему личную неприязнь. Когда Виталий работал на Мазура, тот, по словам Маргариты Паталаха, заставлял его работать сверхурочно и вменял ему чужие обязанности.

это они всерьёз? и суд примет это во внимание? :-x тут полгорода тогда на какую то другую часть города "точит зуб" :-o
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§ Обликоморале
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
Обликоморале


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Сообщений: 5738
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:

1. Интересно как переквалифицировали человека совершившего нападения с попыткой убийства, на свидетеля

Меня эта странность тоже как то смутила. Про платили кому то уже чтоле?
НГ, журналисты, вы бы повнимательней к этому свидетелю присмотрелись и узнали бы поточней за что ему такие преференции...
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§ alex_60
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
alex_60


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Сообщений: 939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 18:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
смотришь на дела судебные,
смотришь на адвокатов,
которые дела сопровождают.
разделение труда конкретно проглядывается,
эта по делам, где менты замешаны, нарушение прав человека.
эти - по взяточникам акимам.
этот по убийцам, заказчикам убийц и опг.
как в фармации-
эти выигрывают тендеры по таблеткам для гипертоников,
другие -по инсулину....и тд.
страна кз. август 2018.
слов нет. одни мысли.
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§ alex_60
Убить за 300 000 тенге - костанайца обвиняют в том, что он нанял киллера для своей знакомой
alex_60


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Сообщений: 939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
это они всерьёз? и суд примет это во внимание?


Вы думаю понимаете что в таком маленьком городе адвокаты и судьи.
друг друга знают в лицо.
когда, года три уже прошло, посадили одновременно
судью областного и городского суда.
слепые только не видят.
этого.
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