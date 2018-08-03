/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае 		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33323
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
12 комплексов контроля транспортного потока и фиксации нарушении скоростного режима «АвтоУраган» начали работать на территории областного центра со 2 августа. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Костанайской области.
Читать новость

§ 211
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3499
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если на сотку антирадар закачать, ловить их будет?
У меня какой то закачан но что то не знаю как им пользоваться..
Профайл

§ Сыкымы
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 16:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если на сотку антирадар закачать, ловить их будет?

Будет... Если научишь свою сотку принимать сигналы радара :-)
Профайл

§ Обликоморале
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5738
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 16:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
свою сотку принимать сигналы радара

Тю, могу ему продать такой.
Привез с Китая.
Новые американо-японские разработки.
Айфон XXL 9 Sony Magnetic.
Там ещё Илон Маск принимал участие в разработке.
Супер пупер батарея стоит на 280 суток.
Цена вопроса -договорная.
ПысЫ: Он еще и радары с камерами глушит.
Во каг.
Профайл

§ Сыкымы
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:05
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ Медный
Re: 12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в...
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2419
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 03.08.18 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
выявление должников всех категорий.

ну а как же))
теперь то у нас не забалуешь, в раз украденную машину "найдут"
Был случай с кентом... по камерам машину отследили до Ауеликоля и пропала... так и не нашли...

К "Автоурагану" прилагается группа быстрого реагирования? :-)
Профайл

§ alex_60
12 скоростемеров «Автоураган» установили дополнительно в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 939
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 18:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Цена вопроса -договорная.


не потянет он. у него бюджет 70т.т.
он то и айфон то в руках не держал.
а ты ему за 70 тд предлагаешь. штуку.
хотя , цену снизь, он на нем на луну улетит.
будем в телескопы наблюдать.
за ним.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: drakon

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 124
Пользователей: 2
Всего: 126

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх