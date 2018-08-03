/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Велопробег, посвященный Дню работников транспорта, пройдет в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Велопробег, посвященный Дню работников транспорта, пройдет в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Принять участие в нем могут все желающие. Открытый велопробег, посвященный Дню работников транспорта, организуют отдел физкультуры и спорта акимата Костаная» совместно с инициативной группой велосообщества.
Читать новость

* 211
Re: Велопробег, посвященный Дню работников транспорта, пройдет в...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Водятелы автобусов наверно по инерции по своим маршрутам погонят..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: MedVed820607, Sniper, DrDjekel, 211, Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 164
Пользователей: 3
Всего: 167

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх