Алиса Re: «Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4279

Регистрация: 21.06.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:54 Цитата: Несмотря на то, что подсудимый перед потерпевшим извинился

заметили,что последнее время "извиниться" стало как раз плюнуть! Это уже на автомате. Извинились и считай все "разрулили". Этакое волшебное средство. Если оно не "помогает" - еще и возмущения: ну чёго еще надо? я ж извинился(лась).