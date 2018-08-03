/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за разбойное нападение на таксиста в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за разбойное нападение на таксиста в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области начался процесс по обвинению 30-летнего жителя столицы Айдына Салхауова в разбойном нападении на 65-летнего таксиста Арыстана КАТПАЕВА.
Читать новость

* 211
Re: «Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
Еще 5000 выпустят из зон ко дню конституции или независимости или к 1му декабря дню президента..
Тюрьмы переполнены, куда им бедным..
Профайл

§ Алиса
Re: «Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за...
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4279
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 03.08.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Несмотря на то, что подсудимый перед потерпевшим извинился

заметили,что последнее время "извиниться" стало как раз плюнуть! Это уже на автомате. Извинились и считай все "разрулили". Этакое волшебное средство. Если оно не "помогает" - еще и возмущения: ну чёго еще надо? я ж извинился(лась). :-x :-x
Профайл

* 211
«Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за разбойное нападение на таксиста в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 12:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С другой стороны наша зона губит..
В американских фильмах показывают, у них там исправляются, начинают верить в Бога, извиняться, читать, просвящаться..
У нас такого нет..
Если только после зоны опять украл выпил сел..
Там нужно наводить порядок..
Профайл

§ Vital
«Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за разбойное нападение на таксиста в Костанае
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 5960
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 03.08.18 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:

Да его снова выпустят по удо на день рождения президента. И в следущий раз он уже точно кого нибудь зарежет. Это уже чистый уголовник . Таким нужно ошейник одевать, что б окружающие видели кто перед ним стоит.

[Исправлено: Vital, 03.08.2018 - 12:16]
Профайл

§ Обликоморале
«Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за разбойное нападение на таксиста в Костанае
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5734
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 13:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
В американских фильмах показывают, у них там исправляются, начинают верить в Бога, извиняться, читать, просвящаться..

Я плакаю.
:lol: :lol: :lol:
Уже не в первый раз ты принимаешь художественные фильмы за истину.
Слов нет.
Профайл

* 211
«Он ведь целился в сердце», - жителя Астаны судят за разбойное нападение на таксиста в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
принимаешь художественные фильмы за истину.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774265&topic_id=35156&forumid=1#774265

Да знаю я..
На самом деле они откушивают мальчиков на обед, а девочек на завтрак..
У нас тут с преступностью лучше, они как святоши по сравнению с ихними, головы режут, за кусок стекла копеечного убивают..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 5 и гостей: 18
Зарегистрированные пользователи: MedVed820607, Sniper, DrDjekel, 211, Сергей_я

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
Реклама
  
 

Сейчас на сайте
Гостей: 165
Пользователей: 4
Всего: 169

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник. Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2018
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2018
^ Наверх