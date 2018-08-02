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≡ Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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* 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MedVed820607:
Ручной труд останется только прикрутить платы к корпусу и подключить шлейфы + прогнать тесты, упаковать. Вот на это и пойдут 400 чел

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774270&topic_id=35147&forumid=1&1533288805

Там еще сопутствуещее будут со временем делать, в идеале конечно..
А пока только упаковка и налоги..
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* MedVed820607
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.08.18 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А пока только упаковка и налоги..

Налогов будет мизер с работников, т.к. 100% предприятие будет работать с минимальной прибылью т.к. поставлять будем материнская компания с тем расчетом чтобы прибыли не осталось. Запчасти пошлинами не будут облагаться т.к. не производятся на территории ТС. В итоге выигрывают только 400 человек которые смогут работать и получать з/п в районе 70-80 тыс начислением (как на САПе).
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