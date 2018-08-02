Цитата: 211:

А пока только упаковка и налоги..

Налогов будет мизер с работников, т.к. 100% предприятие будет работать с минимальной прибылью т.к. поставлять будем материнская компания с тем расчетом чтобы прибыли не осталось. Запчасти пошлинами не будут облагаться т.к. не производятся на территории ТС. В итоге выигрывают только 400 человек которые смогут работать и получать з/п в районе 70-80 тыс начислением (как на САПе).