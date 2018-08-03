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Куратор темы: drakon
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14237
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера вечером,мне понадобился один -документ.
Полез в коробку,где они - хранятся. Вот - нашёл

Это серебрянная монета.Она без номинала.Выпущена в
честь 800-летия моей деревни. Я купил их штук 10
когда,в 2004 г. - ездил в Кустанай. Дарил друзьям.
В Сберкассе - купил. Надо как то спросить у них,
может есть ещё. Куплю десятка 2.Стоила она
тогда 5 €. Может попаду всётаки в Костанай?... :lol:
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* Sniper
Моя Деревенька и её окрестности.
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Стоила она
тогда 5 €. Может попаду всётаки в Костанай?... :lol:

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=25576&viewmode=flat&sortorder=0&start=13050

Прямо к своему другу Марику приезжай. Сэкономишь на квартирных расходах.
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