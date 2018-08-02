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§ NG.kz
«Будоражит, когда прихожу на побережье»
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 10:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уроженец Костаная Денис СИДОРЕНКО всегда мечтал жить у морского побережья - там, где нет суровой зимы, круглый год греет солнце и слух ласкает плеск волн. Чуть более полугода назад он осуществил свою мечту: вместе с женой, матерью и четырьмя детьми иммигрировал на омываемый Средиземным морем остров Кипр.
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§ таноми52
Re: «Будоражит, когда прихожу на побережье»
таноми52


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Сообщений: 96
Регистрация: 08.02.17
Отправлено: 02.08.18 - 14:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как же много значит природная среда! Вот итальянцы - самая поющая нация на Земле! А как не запеть: море синее, небо голубое, пляжи, оливки, ласковое солнце. Вспоминаем себя, когда выходим на улицу в первый теплый солнечный день весны - прекрасное настроение, радость, прилив сил - хочется сделать и то, и это - море по колено, горы по плечо! А вот серая дождливая осень с лужами и грязью - унылое настроение, клонит в сон, не хочется никуда . Про зиму вообще молчу. А сколько одежды нужно: на лето. зиму, демисезон. А они, баловни природы, ещё и удивляются, почему мы так редко улыбаемся?
Но зато природа нас закаляет и физически, и, как следствие её преодаления, морально! В случае мировых природных катаклизмов у нас больше шансов выжить - будем этим утешаться! :lol: :lol: :lol:
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§ Змея Подколодная
«Будоражит, когда прихожу на побережье»
Змея Подколодная


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Сообщений: 501
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 02.08.18 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А вот серая дождливая осень с лужами и грязью - унылое настроение, клонит в сон, не хочется никуда . Про зиму вообще молчу.

Уже скоро. А лета то и не было.
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§ Xacatel
Re: «Будоражит, когда прихожу на побережье»
Xacatel


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Сообщений: 183
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 03.08.18 - 00:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как кто-то из знаменитостей сказал(а) везде хорошо жить, когда деньги есть. У нас в Казахстане тоже можно найти свой Кипр/новую Зеландию/США. Просто многие не замечают этого. Но, и так же деньги нужны.
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§ Маркс
«Будоражит, когда прихожу на побережье»
Маркс


(Пользователи)
Сообщений: 61
Регистрация: 01.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Как же много значит природная среда!

В природе же все находится в равновесии. Если холоднее, то всяких бацилл меньше, насекомых экзотических и прочих гадов, любящих тепло. Вон писали в газетах, что скорпионы потихоньку двигаются на север в связи с общим потеплением. А с ними все ихние братаны ползут, бегут и летят. Надо бы к Карскому морю двигаться, а не к Средиземному, там как-то поспокойнее будет в плане борьбы за существование.
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