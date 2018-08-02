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Регистрация: 15.07.13 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:08 Цитата: Sniper:

легко рассуждать не зная сути вопроса. Есть такое понятие - процент локализации производства в Казахстане. Дадут пару годков на отверточную сборку. Потом доведут обязательные 30 процентов собственного производства. В финале эта цифра достигнет 60 процентов. Что тогда будете делать без отраслевого вуза и парочки отраслевых колледжей? С кем будете работать?



Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31878&start=60#comment_1 легко рассуждать не зная сути вопроса. Есть такое понятие - процент локализации производства в Казахстане. Дадут пару годков на отверточную сборку. Потом доведут обязательные 30 процентов собственного производства. В финале эта цифра достигнет 60 процентов. Что тогда будете делать без отраслевого вуза и парочки отраслевых колледжей? С кем будете работать?Источник:

Конкретно по телекам. Локализация может быть до 80%. За счет 1 робота (линии). Которая сама все напаяет. Ручной труд останется только прикрутить платы к корпусу и подключить шлейфы + прогнать тесты, упаковать. Вот на это и пойдут 400 чел неквалифа которого обучат на месте. + 100 высококвалиф китайцев в топ менеджменте и отделе приемки и наладки этого робота. Основную площадь будет занимать цех упаковки и склад с запчастями.