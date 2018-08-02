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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33321
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ Сыкымы
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нее это не я

Я про Вас и не говорил, даже не намекал. Просто, вспомнилось... Тут некоторые короли форума путают разработку новой техники и сборку конструкторов из готовых модулей. ЖК-панель, материнку и блок питания в одну кучу собрать - много ума не надо, пайки нет, только разъёмы, даже специальное образование не понадобится (соответственно, з/п у сборщиков будет невысокая). Посадят пару-тройку (или 10 - 20, в зависимости от объёмов производства) спецов на предпродажную подготовку (контроль качества, настройка, устранение брака) - и готово.
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* Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Тут некоторые короли форума путают разработку новой техники и сборку конструкторов из готовых модулей. ЖК-панель, ма

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774238&topic_id=35147&forumid=1#774238

легко рассуждать не зная сути вопроса. Есть такое понятие - процент локализации производства в Казахстане. Дадут пару годков на отверточную сборку. Потом доведут обязательные 30 процентов собственного производства. В финале эта цифра достигнет 60 процентов. Что тогда будете делать без отраслевого вуза и парочки отраслевых колледжей? С кем будете работать?
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* 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 12:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Ну я смогу, и что? Добринцофф смож

Нет..
Ты сможешь лишь прикрутить ножки и упаковать..
Не нужно путать..
И нет там технологий, опережающих время..
Они настоящие к слову..
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* 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
И еще куча плюсов там..
Дешевая рабочая сила.

У нас в 200 евро зп это дорого или дешево?
Опустим Китай и взлянем на Германию..
Если посмотреть на того же бюргера, который получает 3000?
Бюргер сделает тв и Сабит..
Там получается 3000 работа плюс сам телек, 3100..
У Сабита телек должен получиться в 200 плюс 100, то есть 300..
И по идее мы должны завалить всю Германию дешевыми точно такими же телевизерами, как бы их делал Бюргер..
Ну как вариант сборку мерседесов тут нужно сделать и завалить их ихними же мерседесами, только не по 50 тысяч евро, а по 10, сделаноунас..
Что то я ничего такого не вижу..
И неиувижу..
Почему же?
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* drakon
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14237
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
завалить всю Германию дешевыми точно такими же телевизерами, как бы их делал Бюргер..


Марик,своих тут Телевизоров - девать некуда.
Перепроизводство их - уже давно... :lol:
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* 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,своих тут Телевизоров - девать некуда.
Перепроизводство их - уже давно...

Если такой же будет, но в 10 раз дешевле, думаю любой Бюргер возьмет как запасной..
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* drakon
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14237
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Если такой же будет, но в 10 раз дешевле, думаю любой Бюргер возьмет как запасной..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774251&topic_id=35147&forumid=1#774251

Марик,у меня телевизор за 250 € - уже лет пять.
Хочу себе купить за 450€. Но чтобы я не купил- его,
нужно,чтобы Казахстан продал мне - свой,за 45€... :lol:
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* 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3498
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
нужно,чтобы Казахстан продал мне - свой,за 45€..

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774252&topic_id=35147&forumid=1#774252

У нас зп ниже вашей в 10 раз..
Думаю получится..
Это плюсы низкой зп и нищеты как в Китае..
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§ Обликоморале
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Обликоморале


(Пользователи)
Сообщений: 5734
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 13:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Что то я ничего такого не вижу..
И неиувижу..

Я тебе в другой теме ужо пояснил, почему да как. Но ты не захотел услышать. А коль не хочешь копайся дальше сам.
:lol:
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§ Сыкымы
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 243
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
Есть такое понятие - процент локализации производства в Казахстане. Дадут пару годков на отверточную сборку. Потом доведут обязательные 30 процентов собственного производства. В финале эта цифра достигнет 60 процентов. Что тогда будете делать без отраслевого вуза и парочки отраслевых колледжей? С кем будете работать?

Вы про перспективу, а я - про день сегодняшний. Хоть бы сборку начали, и это уже будет хорошо. И да, рынок уже насыщен как дорогими, так и дешёвыми моделями. Так что загадывать - будет ли развиваться производство или дело не пойдёт дальше пары тысяч собранных аппаратов - ещё рано.
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§ alex_60
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 936
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
завод LG в Алма-Ате , открытый в 1998 году,
продолжает вроде телики собирать.
куда они их интересно поставляют.
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* Сергей_я
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2525
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 03.08.18 - 13:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
куда они их интересно поставляют.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774263&topic_id=35147&forumid=1#774263

Фора, Технодом, Мечта, Алсер, Сулпак.
Самсунги идут с России.
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* Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 64
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 14:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть один пикантный момент в производстве телевизоров или иной электроники. К сварке печатных плат и микосхем допускаются только девушки девственницы. У иных женщин наблюдается повышенный процент брака, недопустимый для серийного производства. У них женщины, нарушившие целомудрие, с утра идут к руководству, которое с пониманием относится к проблеме, и находит для них другую работу. Интересно, как у нас будет решаться этот деликатный вопрос?
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* MedVed820607
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.08.18 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Sniper:
легко рассуждать не зная сути вопроса. Есть такое понятие - процент локализации производства в Казахстане. Дадут пару годков на отверточную сборку. Потом доведут обязательные 30 процентов собственного производства. В финале эта цифра достигнет 60 процентов. Что тогда будете делать без отраслевого вуза и парочки отраслевых колледжей? С кем будете работать?

Источник: http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=31878&start=60#comment_1

Конкретно по телекам. Локализация может быть до 80%. За счет 1 робота (линии). Которая сама все напаяет. Ручной труд останется только прикрутить платы к корпусу и подключить шлейфы + прогнать тесты, упаковать. Вот на это и пойдут 400 чел неквалифа которого обучат на месте. + 100 высококвалиф китайцев в топ менеджменте и отделе приемки и наладки этого робота. Основную площадь будет занимать цех упаковки и склад с запчастями.
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* MedVed820607
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
MedVed820607


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 15.07.13
Отправлено: 03.08.18 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Но все это далеко не то о чем будут рапортовать наши акимы. ВСЕ БУДУТ ПОДАВАТЬ КАК О СОБСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ. А по сути собственную электронику могут выпускать только те страны которые производят микропроцессоры. И чем высокотехнологичней их производство тем больше они вперед вырываются.
На склько я в курсе пока первенство у Азии (Корея, тайвань, Китай) за счет переноса в свое время туда мощностей японских и американских компаний. Россия пока на технологии 0,14 мрн сидит (микросхемы толстые, но надежные как кирпич - то что любят военные, но слабо подходит к современным компам). А они уже на 0,3 - 0,5 замахиваются. ИМХО может уже отстал от жизни давно новостями по данной теме не интересовался
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