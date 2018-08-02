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§ NG.kz
Иски об изъятии земель у бизнеса множатся в Костанайской области
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Исполнительная власть обращается в суды с тем, чтобы забрать у предпринимателей земельные участки, которые сама же им выдала. На съезде инвесторов в Костанае о проблеме рассказал заместитель директора областной Палаты предпринимателей Самат САДВАКАСОВ.
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§ Xacatel
Re: Иски об изъятии земель у бизнеса множатся в Костанайской...
Xacatel


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 183
Регистрация: 20.04.12
Отправлено: 02.08.18 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я даже такие новости читать не могу. Сами своих давят :-(
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§ Сыкымы
Re: Иски об изъятии земель у бизнеса множатся в Костанайской...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Xacatel:
Сами своих давят

Или "неугодных"...
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