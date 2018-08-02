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≡ Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ Сыкымы
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Нее это не я

Я про Вас и не говорил, даже не намекал. Просто, вспомнилось... Тут некоторые короли форума путают разработку новой техники и сборку конструкторов из готовых модулей. ЖК-панель, материнку и блок питания в одну кучу собрать - много ума не надо, пайки нет, только разъёмы, даже специальное образование не понадобится (соответственно, з/п у сборщиков будет невысокая). Посадят пару-тройку (или 10 - 20, в зависимости от объёмов производства) спецов на предпродажную подготовку (контроль качества, настройка, устранение брака) - и готово.
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§ Sniper
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Sniper


(Пользователи)
Сообщений: 60
Регистрация: 03.06.18
Отправлено: 03.08.18 - 11:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Тут некоторые короли форума путают разработку новой техники и сборку конструкторов из готовых модулей. ЖК-панель, ма

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774238&topic_id=35147&forumid=1#774238

легко рассуждать не зная сути вопроса. Есть такое понятие - процент локализации производства в Казахстане. Дадут пару годков на отверточную сборку. Потом доведут обязательные 30 процентов собственного производства. В финале эта цифра достигнет 60 процентов. Что тогда будете делать без отраслевого вуза и парочки отраслевых колледжей? С кем будете работать?
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