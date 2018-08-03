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Сыкымы:
при покупке билетов вижу, что в вагоне мест нет, а когда еду в этом вагоне - вижу, что свободные места есть.
на самом деле алгоритм подачи свободных мест в продажу думаю не такой уж простой.
скажем поезд Кисловодск-Новокузнецк.через Челябинск.
хоть за 90, хоть за двадцать дней.
скажем вагон 12. из Кисловодска до Новокузнецка билетов достаточно.
а Из Челябинска в Новокузнецк билетов нет. в этот вагон.
а в вагоне номер пятнадцать в эти же даты - билеты из Челябинска в Новокузнецк есть , полно.
полагаю что при покупке билетов из Кисловодска в Челябинск в вагоне номер 15 будет тоже достаточно билетов,
но из Кисловодска в Новокузнецк в этом вагоне мест свободных не будет.
проверял как то год назад на досуге.