Цитата: Сыкымы:

при покупке билетов вижу, что в вагоне мест нет, а когда еду в этом вагоне - вижу, что свободные места есть.



на самом деле алгоритм подачи свободных мест в продажу думаю не такой уж простой.

скажем поезд Кисловодск-Новокузнецк.через Челябинск.

хоть за 90, хоть за двадцать дней.

скажем вагон 12. из Кисловодска до Новокузнецка билетов достаточно.

а Из Челябинска в Новокузнецк билетов нет. в этот вагон.

а в вагоне номер пятнадцать в эти же даты - билеты из Челябинска в Новокузнецк есть , полно.

полагаю что при покупке билетов из Кисловодска в Челябинск в вагоне номер 15 будет тоже достаточно билетов,

но из Кисловодска в Новокузнецк в этом вагоне мест свободных не будет.

проверял как то год назад на досуге.