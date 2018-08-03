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≡ Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись покупки билетов через посредников показали железнодорожникам сегодня, 2 августа, на совещании в департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области.
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§ Trueman4400
Re: Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы”...
Trueman4400


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 127
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 03.08.18 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дискуссии с ним личной не получилось. А ведь если вступил на это поле, так будь добр прислушивайся и к другим высказываниям, причем, сказанных по сути. Пришлось столкнуться с ним в одном вопросе. Помощи было ноль, а вреда масса. Поэтому, когда читаю, как гладко зачесывает, так и хочется рубануть все правду, но не Манкеевскую,
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§ alex_60
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
а и любой желающий может узнать и не только узнать, а и купить не выходя из дома.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774223&topic_id=35155&forumid=1&1533271616


бронированные места ты в интернете не увидишь как свободные для продажи.
также как и не бронированные.но не проданные. но свободные.
по крайней мере на российские поезда можно на месяц вперед посмотреть, и будут верхние и
боковые. ну нижние возле туалета.
а по мере их продажи "открываются " ближе к отбытию поезда нижние в тех же вагонах,
в которых они были просто "закрыты" для продажи.
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§ Сыкымы
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Я Вам открою тайну

Я вам открою тайну, что только кассир может пометить свободное место как проданное (и вы при покупке билета по интернету на схеме будете видеть заполненный вагон), и только кассир знает сколько реально свободных мест в вагоне. То есть, любой желающий может увидеть только то, что ему показывают. Я уж лет 5 как в кассе не покупаю, только по интернету. И при покупке билетов вижу, что в вагоне мест нет, а когда еду в этом вагоне - вижу, что свободные места есть.
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§ Обликоморале
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
Обликоморале


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Сообщений: 5731
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 03.08.18 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Trueman4400:
Думаю, что действуют.

Выборочно, по тем кто не угоден.
А в остальном там свое государство в государстве.
Говорю так, потому что общаюсь с работающими на КЖД людьми.
Все там продается и покупается, таксы свои на все есть.
Супротив системы пойдешь, враз подставят и уволят.
И это в лучшем случае.
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§ Добринцофф
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6135
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.08.18 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
бронированные места ты в интернете не увидишь

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774230&topic_id=35155&forumid=1#774230

Там без оплаты ничего не бронируется,попробуй сам.
Русским языком написано,что выбранные места не гарантируются до момента полной оплаты.
Цитата:
alex_60:
по крайней мере на российские поезда можно на месяц вперед посмотреть, и будут верхние и
боковые. ну нижние возле туалета.

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774230&topic_id=35155&forumid=1#774230

На казахские то же на месяц вперёд можешь посмотреть.
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§ alex_60
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Там без оплаты ничего не бронируется


имелась ввиду бронь "мажилисов, акиматов и прочая".
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§ Добринцофф
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6135
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.08.18 - 11:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Я вам открою тайну, что только кассир может пометить свободное место как проданное (и вы при покупке билета по интернету на схеме будете видеть заполненный вагон)

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?topic_id=35155&post_id=774234&order=0&viewmode=flat&pid=774230&forumid=1#774234

Так в чём проблема тогда?
Всё что нужно сделать,для наведения порядка так это лишить возможности кассира закрывать свободные места,технически это элементарно.
А вот если я договорюсь с кассиром и проводником то тут будет всё сложнее.
Я выкупаю самые ходовые места на месяц вперед,а потом продаю их с помощью проводников или кассира.
Ну в случае если не взяли,просто сдаю за несколько часов до отправления всю кучу билетов.
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§ alex_60
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
alex_60


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 935
Регистрация: 24.05.18
Отправлено: 03.08.18 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
при покупке билетов вижу, что в вагоне мест нет, а когда еду в этом вагоне - вижу, что свободные места есть.


на самом деле алгоритм подачи свободных мест в продажу думаю не такой уж простой.
скажем поезд Кисловодск-Новокузнецк.через Челябинск.
хоть за 90, хоть за двадцать дней.
скажем вагон 12. из Кисловодска до Новокузнецка билетов достаточно.
а Из Челябинска в Новокузнецк билетов нет. в этот вагон.
а в вагоне номер пятнадцать в эти же даты - билеты из Челябинска в Новокузнецк есть , полно.
полагаю что при покупке билетов из Кисловодска в Челябинск в вагоне номер 15 будет тоже достаточно билетов,
но из Кисловодска в Новокузнецк в этом вагоне мест свободных не будет.
проверял как то год назад на досуге.
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* drakon
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 14234
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 03.08.18 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Всё что нужно сделать,для наведения порядка так это

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774237&topic_id=35155&forumid=1#774237

Сажать,Железнодорожников,Дорожников,Пограничников,
короче сажать всех подряд, а не рассказывать,как они - воруют.
Все и так всё - знают. Сидят они - Мастер Класс - ворам дают... :-o
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§ Сыкымы
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 240
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Всё что нужно сделать

Ну так ещё нужно захотеть это сделать. Коли столько лет порядок не могут навести - значит, перевозчиков устраивает существующий порядок.
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