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§ NG.kz
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 03.08.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видеозапись покупки билетов через посредников показали железнодорожникам сегодня, 2 августа, на совещании в департаменте по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области.
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§ 211
Re: Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы”...
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Вот те на..
И это какие то борцы с чем то там?
Толку не будет, будет ровно тоже самое.
И да, у вагона ну никак не 20 тысяч..
Моя бывшая журналистка покупала в самой кассе по своей цене купешку, тогда как билетов в кассах не было..
Так что не нужно тут кого то выгораживать..
А вообще, раз билетов нет, нужно повесить ответственность на хозяина маршрута, пусть докупает вагоны на маршрут, поезда, паровозы или что там еще нужно..
Делает чаще маршруты, например не два раза в сутки, а четыре..
Только и всего..
Тогда вот он сам будет вместо каких то борцов заинтересован в продажах билетов..
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§ Сыкымы
Re: Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы”...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 01:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
А вообще, раз билетов нет, нужно повесить ответственность на хозяина маршрута, пусть докупает вагоны на маршрут, поезда, паровозы или что там еще нужно..

Зачем, если в уже существующих есть свободные места? Это только в кассах билетов нет.
Всё же иногда "включать думалку" надо. Печатание набора слов без "включения думалки" называется пургомётством.
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§ 211
Проблему торговли железнодорожными билетами “мимо кассы” обсудили в Костанае
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 02:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Зачем, если в уже существующих есть свободные места? Это только в кассах

Хех..
Почему ты видишь чей то дальний свет лишь только у себя под носом?
Я это зачем сказал?

Цитата:
211:
Тогда вот он сам будет вместо каких то борцов заинтересован в продажах билетов..

Вот тогда, когда его принудят сделать это либо выйдет такой закон, какие проводники, какой вокзал?
Сам будет бегать и будет в том сильно заинтересован, куда исчезают билеты..
И не нужно его покрывать..
Он все всегда прекрасно знает и как взять больше и с кем делиться..
Как только появится страх что его заставят набрать еще вагоны и поезда, а то отберут бизнес, тогда то сам и наладит все прекрасно и там и по интернету онлайн, даже и вокзал ему не нужен будет..
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