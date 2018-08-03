Цитата: Сыкымы:

Зачем, если в уже существующих есть свободные места? Это только в кассах

Хех..

Почему ты видишь чей то дальний свет лишь только у себя под носом?

Я это зачем сказал?



Цитата: 211:

Тогда вот он сам будет вместо каких то борцов заинтересован в продажах билетов..



Вот тогда, когда его принудят сделать это либо выйдет такой закон, какие проводники, какой вокзал?

Сам будет бегать и будет в том сильно заинтересован, куда исчезают билеты..

И не нужно его покрывать..

Он все всегда прекрасно знает и как взять больше и с кем делиться..

Как только появится страх что его заставят набрать еще вагоны и поезда, а то отберут бизнес, тогда то сам и наладит все прекрасно и там и по интернету онлайн, даже и вокзал ему не нужен будет..