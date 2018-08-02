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§ NG.kz
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 33317
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 02.08.18 - 14:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представители китайской компании НКС Corporation Limited посетили Костанай сегодня, 2 августа. Деловая встреча с участием акима Костанайской области Архимеда МУХАМБЕТОВА прошла в административном здании, расположенном в индустриальной зоне.
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня искал по всем, всем бутикам Рудного какое то несчастное защитное стеклышко на новый телефон..
Нет его..
Ждут когда на данный телефон сделают его китайцы..
Что уже о телевизере размусоливать..
Там же какие то сложные штуки есть и все такое..
Нам нужно просто учиться и да, государство должно быть в деле, без него никак..
Научимся делать стеклышко, а там и до телека недалеко..
Хотя их в скором будущем такими какие они есть уже не будет..
Но нам хотя бы так..
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§ Сыкымы
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 00:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Где то был поставлен вопрос г

Я так понял, что именно ты где-то (где и кто против???) увидел противников строительства нового завода и теперь усердно доказываешь кому-то (кому???), что новый завод и новые телевизоры - это хорошо. Ты за ходом своих собственных (про чужие даже не говорю) мыслей следишь-то?
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
так понял, что именно ты где-то (где и кто против???) увидел противников строительства нового завода и теперь усердно доказываешь кому-то (кому???

А ничем таким себе голову забивать не надо, каким то пониманием..
Тут идет обсуждение сотен тысяч публикаций, что дает нам НГ, если к каждой публикации начинать включать какую то понималку, зачем это нам, крыша поедет..
Просто обсуждение..
Кому то осуждение.
Кто то находит что то другое, четвертый пятое..
Дают тему, обсуждаем, не дают, терпеливо ждем своей очереди..
И потом все равно обсужждаем..
Зачем?
Это уже вопрос философии..
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§ Сыкымы
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Ведь недовольных и бедных, а потому завистливых и ничегонехотящих делать, в нашей стране великое множество..

Это ты про тех, которые сосны с травой скосили? А мне помнится, ты говорил, что они так плохо работают из-за того, что им мало платят и из-за этого они недовольные и бедные...
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§ Сыкымы
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
если к каждой публикации начинать включать какую то понималку, зачем это нам, крыша поедет..

Так это все видят, что ты строчишь в каждой ветке по 20 комментов, "не включая понималку" ;-)
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 00:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
мне помнится, ты говорил, что они так плохо работают из-за того, что им мало платят и из-за этого они недовольные и бедные...

Ты бы стал работать за 200 евро по 16 часов день качественно и с большим удовольствием?
Они за эти деньги должны Хотеть?
Да и это не предметная тема нашего обсуждения, наша тема на данный момент, производство телевизеров китайцами с нашей последующей сборкой крепежа ножек для прилавка и одевания целлофанов на них как и упаковывания для тех кто берет их в кредит..
Пока что..
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§ 211
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
211


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3481
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 03.08.18 - 01:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Так это все видят, что ты ст

Еще раз..
Для меня слово Все не существует априори на данном сайте..
Когда есть тема, я Один, я в ней, я ее обсуждаю..
На данный момент я обсуждаю производство телевизоров, или пока что шкуру неубитого китайского Мидьведя, но очень желаю, чтобы шкура это была на нашей костанайской земле и украшала именно наш город, а не там Шымкент или Актау..
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§ Добринцофф
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Добринцофф


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Сообщений: 6132
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.08.18 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По молодости я то же занимался производством телевизоров.
Дело было в Белоруссии.Все комплектующие "труба"она же кинескоп,развёртка,сенсор для переключения каналов,пульт ну и сам корпус закупались в Минске на радиорынке ,туда они попадали с завода Горизонт,там же на радиорынке можно было купить документы и пломбир для опечатки будущего конструктора "Монстра" пломбочками.
Дальше дело техники всё это собрать и настроить.
Потом объявка в местную газету ,ну и на рынок ещё вывозили ,продавались на ура,ещё бы ведь это был безумно модный супер современный по тем временам телевизор "кубик" который в магазине было просто не достать у нас всё в наличии и по приемлемой цене :-)
Правда случались и накладки ,когда новый телевизор вдруг неожиданно умирал в течение недельного гарантийного срока,поэтому в дальнейшем все вновь собранные ящики обязательно проходили обкатку в виде непрерывной работы в течении двух трёх суток.
С одного ящика можно было поднять примерно 100$ ,неплохие по тем временам деньги,особенно в Белоруссии.
Для примера скажу что на 20$ втроём можно было обмыть удачную сделку в местном кабаке,и потом ещё догнаться где нибудь в ночном баре.
А вот в Казахстане уже тогда 100 были не такие уж и большие деньги.
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§ Сыкымы
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 01:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
но очень желаю, чтобы шкура это была на нашей костанайской земле

Да разве кто-то против этого?
Ну так поди и договорись с китайцами, чтоб вернулись, и клятвенно пообещай им, что с них откаты требовать никто на нашей костанайской земле не будет. Тебе они поверят.
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§ Сыкымы
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 01:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
211:
Когда есть тема, я Один, я в ней, я ее обсуждаю..

Цитата:
...Приписывается французскому королю Людовику XIV (1643—1715), который якобы сказал (апрель, 1655) на заседании парламента Франции, обращаясь к депутатам: «Вы думаете, господа, что государство — это вы? Ошибаетесь! Государство — это я!»... 

Заменим "государство" на "форум"... Браво, г-н Тулепов-или-как-его-там...
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§ Сыкымы
Re: Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность...
Сыкымы


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 231
Регистрация: 26.02.17
Отправлено: 03.08.18 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Дело было в Белоруссии.Все комплектующие "труба"она же кинескоп,развёртка,сенсор для переключения каналов,пульт ну и сам корпус закупались в Минске

Была в начале 90-х такая фирмочка по сборке телевизоров и в Кустанае, в подвале жилого дома на Красноармейской, рядом со 2-й поликлиникой. Приходил я к ним устраиваться, посмотрел как работают, с шефом поговорил. Понял, что они к заводу "Горизонт" никакого отношения не имеют, и ушёл... ремонтировать в телеателье их "продукцию"... :-)
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§ Добринцофф
Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6132
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 03.08.18 - 02:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сыкымы:
Была в начале 90-х такая фирмочка по сборке телевизоров и в Кустанае

Источник: http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?post_id=774203&topic_id=35147&forumid=1&1533240178

Нее это не я ,в Кустанай готовые возил телики когда домой ехал,но на поезде там много не увезёшь,так парочку зачепишь по пути.
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