Добринцофф Разговор о телевизорах: в Костанае рассматривают возможность производства китайской электротехники #52





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6131

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 01:14 По молодости я то же занимался производством телевизоров.

Дело было в Белоруссии.Все комплектующие "труба"она же кинескоп,развёртка,сенсор для переключения каналов,пульт ну и сам корпус закупались в Минске на радиорынке ,туда они попадали с завода Горизонт,там же на радиорынке можно было купить документы и пломбир для опечатки будущего конструктора "Монстра" пломбочками.

Дальше дело техники всё это собрать и настроить.

Потом объявка в местную газету ,ну и на рынок ещё вывозили ,продавались на ура,ещё бы ведь это был безумно модный супер современный по тем временам телевизор "кубик" который в магазине было просто не достать у нас всё в наличии и по приемлемой цене

Правда случались и накладки ,когда новый телевизор вдруг неожиданно умирал в течение недельного гарантийного срока,поэтому в дальнейшем все вновь собранные ящики обязательно проходили обкатку в виде непрерывной работы в течении двух трёх суток.

С одного ящика можно было поднять примерно 100$ ,неплохие по тем временам деньги,особенно в Белоруссии.

Для примера скажу что на 20$ втроём можно было обмыть удачную сделку в местном кабаке,и потом ещё догнаться где нибудь в ночном баре.

А вот в Казахстане уже тогда 100 были не такие уж и большие деньги.

